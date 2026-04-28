Einn maður var fluttur á bráðamóttöku í dag eftir hnífstungu í heimahúsi í Árbæ í Reykjavík. Annar maður var vistaður í fangageymslu og var sá í annarlegu ástandi að sögn lögreglu sem lítur á málið sem alvarlega líkamsárás.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en þar eru ekki veittar frekari upplýsingar um málið.
Í ótengdu máli var tilkynnt um líkamsárás í Hafnarfirði í dag þar sem brotaþoli hlaut minniháttar meiðsli. Einn var handtekinn og vistaður í fangageymslu sökum ástands, að sögn lögreglu.
Þá aðhafðist lögregla vegna annarrar líkamsárásar á Seltjarnarnesi í dag. Talað er um minniháttar meiðsli og sagt að málið hafi verið afgreitt á vettvangi.
Annar maður var handtekinn í Hlíðum í Reykjavík fyrir skjalafals. Var hann vistaður í fangageymslu.
Veistu meira? Þú getur sent okkur fréttaskot hér. Fullum trúnaði heitið.