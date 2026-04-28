Innlent

Hnífstunga í heima­húsi í Ár­bæ

Eiður Þór Árnason skrifar
Árásin átti sér stað í Árbæ. Ljósmyndin er úr safni. Vísir/Arnar

Einn maður var fluttur á bráðamóttöku í dag eftir hnífstungu í heimahúsi í Árbæ í Reykjavík. Annar maður var vistaður í fangageymslu og var sá í annarlegu ástandi að sögn lögreglu sem lítur á málið sem alvarlega líkamsárás.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en þar eru ekki veittar frekari upplýsingar um málið. 

Í ótengdu máli var tilkynnt um líkamsárás í Hafnarfirði í dag þar sem brotaþoli hlaut minniháttar meiðsli. Einn var handtekinn og vistaður í fangageymslu sökum ástands, að sögn lögreglu. 

Þá aðhafðist lögregla vegna annarrar líkamsárásar á Seltjarnarnesi í dag. Talað er um minniháttar meiðsli og sagt að málið hafi verið afgreitt á vettvangi. 

Annar maður var handtekinn í Hlíðum í Reykjavík fyrir skjalafals. Var hann vistaður í fangageymslu.

Veistu meira? Þú getur sent okkur fréttaskot hér. Fullum trúnaði heitið.

Lögreglumál Reykjavík Hafnarfjörður Seltjarnarnes

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið