Á­rásin til marks um aukna hörku vestan­hafs

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Friðjón Friðjónsson segir árásina til marks um heiftúðleikann í bandarískri umræðu. Til hægri má sjá leyniþjónustumenn bregðast við í Washington í gær.
Skotárás á galakvöldverði Bandaríkjaforseta með fjölmiðlum í gær er til marks um aukna hörku í bandarískum stjórnmálum að mati sérfræðings. Árásin sé ekki til þess fallin að hafa áhrif á vinsældir forsetans.

Donald Trump Bandaríkjaforseti og Melania Trump auk varaforsetans J.D Vance og annarra ráðherra voru flutt í skjól í óðagoti í nótt á árlegum kvöldverði Samtaka blaðamanna Hvíta hússins á Hilton hótelinu eftir að vopnaður maður hleypti af skotvopni nærri öryggishliði við inngang í salinn. Maðurinn var yfirbugaður en eitt af skotum hans hæfði öryggisvesti leyniþjónustumanns sem slasaðist ekki alvarlega.

Undrandi en samt ekki

Árásarmaðurinn hefur verið nafngreindur, heitir Cole Tomas Allen og er 31 árs gamall frá Kaliforníu og er talinn hafa skipulagt árásina einn. Hann undirgengst nú geðmat og fer fyrir dómara á morgun. Friðjón Friðjónsson sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum segir árásina til marks um aukna hörku í bandarískum stjórnmálum.

„Bæði bregður manni að heyra af þessu og ekki, því allt þetta skotvopnavandamál, þessi skotvopnakúltúr í Bandaríkjunum er svo súrrealískur og fjarlægur okkur. En þetta gerist nánast í hverri viku þar sem við fáum hræðilegar fréttir af skotvopnaárásum eða einhverjum morðum. Þannig maður er bæði undrandi en eins sorglegt og það er þá er maður ekki svo undrandi því orðræðan í Bandaríkjunum er orðin svo heiftúðug.“

Ekki er ljóst á þessari stundu hvað nákvæmlega manninum gekk til en 2024 var reynt að ráða Donald Trump af dögum þar sem hann hélt ræðu á kosningafundi sínum og aftur var maður handtekinn í september sama ár fyrir utan golfvöll hans í Flórída grunaður um sömu fyrirætlan.

„Það hefur verið reynt að myrða flesta forseta Bandaríkjanna, sum tilvikin komast í fréttir, ekki öll. Ég held að undanfarin fimmtíu til sextíu ár hafi verið gerð morðtilræði við alla Bandaríkjaforseta. Menn hafa komist misnálægt hérna viðkomandi forseta. Þannig því miður kemur þetta ekki svo á óvart en þetta er auðvitað galið.“

Hafi líklega ekki áhrif á vinsældir

Trump boðaði á blaðamannafundi eftir árásina að hinn árlegi galakvöldverði blaðamanna og forsetans yrði haldinn aftur síðar í mánuðinum. Friðjón segist ekki telja að árásin muni hafa áhrif á vinsældir forsetans, sem ekki hafa mælst neitt sérstaklega miklar. Hann bendir á að árásarmaðurinn hafi verið einn að verki.

„Þannig að mín tilfinning er sú að fólk líti á þetta sem einstakan viðburð. Stjórnartíð Trumps ræðst miklu meira af því hvert verðið á bensínlítranum er og hvert verðið á mjólkurlítranum er heldur en af svona atburðum. Það er ástæðan fyrir því að fólk er óánægt, það finnur fyrir verðbólgunni, það finnur fyrir hækkandi eldsneytisverði og það finnur fyrir því að lífið er erfiðara í dag heldur en það var í gær.“

Bandaríkin

