Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, sagði í samtali við nemendur í Marsberg í gær að Íranir hefðu leikið á og væru að spila með Bandaríkjamenn. Hann virðist þannig hafa allt aðra sýn á stöðuna en Donald Trump Bandaríkjaforseti, sem hélt því fram um helgina að Bandaríkin hefðu öll spil á hendi.
„Íranirnir eru augljóslega afar færir þegar kemur að samningaviðræðum, eða öllu heldur hæfir í að semja ekki,“ sagði kanslarinn og vísaði til þess að fulltrúar Bandaríkjanna hefðu snúið aftur heim eftir sneypuför til Islamabad eftir að tilraunir til viðræðna runnu út í sandinn.
„Forysta Íran er að niðurlægja heila þjóð, sérstaklega þessi svokallaði Byltingavörður. Þannig að ég vona að þetta taki enda sem fyrst.“
Trump féll frá fyrirhuguðum viðræðum um helgina án þess að gefa sérstakar skýringar og sagði boltann hjá Írönum. Íranir lögðu fram nýjar tillögur að vopnahléssamningum í gær, sem miða að opnun Hormuz-sunds. Samkvæmt tillögunum yrðu atriði á borð við kjarnorku- og eldflaugaáætlanir landsins rædd síðar.
Þá var greint frá því að unnið sé að frumvarpi um innheimtu „þjónustugjalds“ á sundinu.
Ólíklegt þykir að Bandaríkjstjórn muni ganga að tillögunum, þar sem þær fela ekki í sér viðræður um nein af þeim markmiðum sem sem stjórnvöld hafa sett sér.
Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Íran, fundaði með Vladimir Pútín Rússlandsforseta í Moskvu í gær. Pútín ku hafa heitið því að gera allt í hans valdi til að styðja við hagsmuni Íran og írönsku þjóðarinnar.
Haft var eftir Araghchi að yfirstandandi átök hefðu leitt til þess að umheimurinn hefði áttað sig á raunverulegum styrk Íran.