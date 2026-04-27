Vara við aukinni ógn vegna sjórána við strendur Sómalíu

Lovísa Arnardóttir skrifar
Myndin er tekin við eftirlit lögreglu við strendur Sómalíu árið 2024. Vísir/Getty

Bresk sjóferðayfirvöld hafa varað við aukinni ógn við skip undan ströndum Sómalíu eftir að flutningaskip var tekið þar í því sem er grunað um að vera sjórán.

Í frétt BBC segir að hættustig á svæðinu hafi verið hækkað í „verulegt“ eftir að tilkynnt var af sjóferðayfirvöldum í Bretlandi að skipið hefði verið tekið og því beint inn í landhelgi Sómalíu á sunnudag.

Að minnsta kosti fjögur skip hafa orðið fyrir meintum sjóránum í síðustu viku, þar á meðal fiskiskip og olíuflutningaskip. Í fréttinni segir að þar til fyrir um þremur árum höfðu slík rán nánast horfið í þessum hluta heims, við Indlandshaf.

„Vegna aukinnar ógnar af mögulegri starfsemi sjóræningjahópa (PAG) er skipum ráðlagt að fara um með gát,“ sagði UKMTO í yfirlýsingu og benti á að veður væri hagstætt fyrir smábátaútgerð.

UKMTO gaf einnig út viðvörun vegna annars skiparáns undan strönd Mareeyo í norðurhluta Sómalíu sem átti sér stað 21. Apríl og greindu frá því að fiskiskip undir sómölskum fána hefði verið tekið yfir á fimmtudag.

Frá 2005 til 2012 græddu sjóræningjar við Horn Afríku á bilinu 339 til 413 milljónir Bandaríkjadala með því að halda áhafnarmeðlimum í gíslingu og krefjast lausnargjalds samkvæmt frétt BBC.

Sómalía

