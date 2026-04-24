Sérstakir erindrekar og samningamenn Donalds Trump Bandaríkjaforseta halda til Pakistans í fyrramálið á fund með Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans.
Karoline Leavitt, fjölmiðlafulltrúi Bandaríkjaforseta, segir Írana hafa óskað eftir fundinum. Steve Witkoff og Jared Kushner tengdasonur Trump fljúga til Pakistans fyrstir. Pakistan hefur verið milliliður stríðandi fylkinga og friðarumleitanir hafa áður átt sér stað í Íslamabad höfuðborg landsins.
„Það eru allir í startholunum, tilbúnir að fljúga til Pakistans verði þess þörf, en fyrst fara Steve og Jared þangað til að gefa forsetanum, varaforsetanum og restinni af teyminu skýrslu,“ sagði Leavitt í þættinum „America Reports“ á Fox News.
Samkvæmt umfjöllun Guardian er Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans væntanlegur til Íslamabad í kvöld.
Reuters hefur eftir Donald Trump að Íranar muni færa bandarísku sendinefndinni tillögu að friðarsáttmála. Hann sagðist ekki vita hvað í henni fælist enn sem komið er.
„Þær ætla að koma með tilboð og við sjáum bara til,“ sagði Bandaríkjaforseti.