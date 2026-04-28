Mexíkóskir sérsveitarmenn handtóku í gær einn af æðstu leiðtogum Jalisco New Generation Cartel-glæpasamtakanna. Þau eru talin einhver öflugustu glæpasamtök í heimi en, leiðtogi þeirra var felldur í áhlaupi hermanna og lögregluþjóna í febrúar.
Audias Flores, eða „El Jardinero“, var handtekinn í Nayarit í vesturhluta Mexíkó í gær, samkvæmt ráðamönnum þar. Hann þótti um tíma líklegur til að taka við stjórn JNGC (stundum CJNG) þegar Nemesio Oseguera eða „El Mencho“ var felldur í febrúar.
Það var þó Juan Carlos Valencia González, sjúpsonur El Mencho og bandarískur ríkisborgari, sem hlaut hnossið, ef svo má segja.
Samkvæmt frétt Reuters var Flores gómaður í El Mirador í Mexíkó. Hermenn sátu þar um bústað en glæpaleiðtoginn var varinn af um sextíu þungvopnuðum mönnum á um þrjátíu pallbílum sem notaðir voru til að mynda varnargarð kringum bústaðinn.
Á meðan á umsátrinu stóð stukku glæpamennirnir upp í bílana og keyrðu í mismunandi áttir, til að reyna að villa um fyrir sérsveitarmönnunum. Flores fannst þó skammt frá þar sem hann reyndi að fela sig í röri í fráveituskurði. Sjóher Mexíkó, sem stýrði aðgerðunum, segir að engu skoti hafi verið hleypt af.
Aðgerðin í gær er sögð byggja á um nítján mánaða eftirliti með meðlimum JNGC og að henni komu rúmlega fimm hundruð hermenn, sex þyrlur og nokkrar flugvélar.
Myndefni af handtökunni, sem tekið var úr þyrlu á svæðinu, hefur verið í dreifingu á samfélagsmiðlum.
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026
El Mencho hafði nýtt sér það tómarúm sem myndaðist vegna blóðugrar baráttu innan Sinaloa-samtakanna víðfrægu. Bræðurnir Iván Archivaldo og Ovidio Guzmán leiða eina fylkingu innan Sinaloa-samtakanna og hafa þeir barist gegn fylgimönnum Ismael Zambada eða „El Mayo“, sem leiddir eru af Mayito Flaco, syni „El Mayo“.
Fylkingar þessar kallast „Los Chapitos“ og „Los Mayos“. Átökin þeirra á milli eru talin hafa grafið töluvert undan Sinaloa-samtökunum sem voru fyrir einungis nokkrum árum stærstu glæpasamtök Mexíkó og eiga í umfangsmiklu smygli á fentanýli til Bandaríkjanna.
JNGC eru nú talin stærstu glæpasamtökin í Mexíkó.
Í samtali við Reuters segir Carlos Oivio, fyrrverandi starfsmaður fíkniefnaeftirlits Bandaríkjanna (DEA) að handtaka Flores gæti í raun haft meiri áhrif á starfsemi JNGC en dauði El Mencho. Hann segir Flores mjög háttsettan hjá samtökunum og hann hafi stýrt framleiðslu fíkniefna eins og fentanýls í Mexíkó, smyglleiðum til Bandaríkjanna og sölu fíkniefna þar í landi.
Um er að ræða gífurlega mikilvægar tekjuleiðir fyrir glæpasamtökin.
Yfirvöld í Mexíkó hafa gefið töluvert í þegar kemur að því að sporna gegn starfsemi glæpasamtaka þar í landi. Það hefur að miklu leyti verið gert vegna þrýstings frá ríkisstjórn Donalds Trump í Bandaríkjunum.
Forsetinn hefur ítrekað krafist þess að fá að senda hermenn gegn samtökunum í Mexíkó en það hafa yfirvöld þar ekki tekið í mál. Trump hefur einnig gefið til kynna að hann gæti gripið til aðgerða án samþykkis yfirvalda í Mexíkó, þyki honum ljóst að þar sé ekki verið að gera nóg til að sporna gegn smygli fíkniefna til Bandaríkjanna.
Flores hefur verið ákærður í Bandaríkjunum fyrir fíkniefnasmygl og aðra glæpi.