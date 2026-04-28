Þrátt fyrir að olíuverð hafi rokið upp og flutningaleiðir raskast eftir að Hormús-sundi var lokað af Írönum og Bandaríkjamenn settu hafnbann á Íran átti rússnesk ofursnekkja ekki í neinum vandræðum með að sigla í gegnum sundið um síðustu helgi.
Hin 140 metra langa snekkja Nord er í eigu góðvinar Vladímírs Pútíns Rússlandsforseta og var hún á leiðinni frá Dubaí til borgarinnar Muscat í Oman. Íran og Bandaríkin hafa verið í viðræðum um opnun sundsins án árangurs en um einn fimmti af hráolíu heimsins er fluttur í gegnum þetta þrönga sund sem Íranir hafa völd á. Til viðbótar eru Bandaríkjamenn með stóran hluta flota síns á svæðinu.
Afar fá skip í einkaeigu hafa komist þar í gegn undanfarnar vikur en rússneski milljarðamæringurinn Alexey Mordashov sem sætir nú viðskiptaþvingunum frá vesturveldunum vegna tengsla við Pútín hafði einhver ráð með að komast þar í gegn, að því er segir í umfjöllun Guardian.
Mögulega spilaði þar inn í heimsókn íranskrar sendinefndar til Pétursborgar í gær sem Pútín forseti tók á móti þar sem íranski utanríkisráðherrann Abbas Araghchi lofaði gæfuríkt samstarf ríkjanna undanfarin misseri. Íranir hafa meðal annrs séð Rússum fyrir olíu og svokölluðum Shahed drónum sem hafa verið mikið notaðir til árása í Úkraínu.
Fyrirhugaðar Bandaríkjamanna og Írana runnu enn einu sinni út í sandinn eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti skipaði erindrekum sínum að hætta við ferð til Islamabad í þeim tilgangi að funda með fulltrúum Írana.
Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, sagði í samtali við nemendur í Marsberg í gær að Íranir hefðu leikið á og væru að spila með Bandaríkjamenn. Hann virðist þannig hafa allt aðra sýn á stöðuna en Donald Trump Bandaríkjaforseti, sem hélt því fram um helgina að Bandaríkin hefðu öll spil á hendi.