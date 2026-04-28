Fjögurra daga opinber heimsókn Karls III Bretakonungs og Kamillu drottningar til Bandaríkjanna hófst í gær. Öryggisgæsla er sérstaklega mikil vegna banatilræðisins við Bandaríkjaforseta um helgina.
Forsetahjónin Donald og Melania Trump tóku á móti Karli og Kamillu í Hvíta húsinu í gær, þar sem þau drukku te í svokölluðu Græna herbergi. Konungshjónin voru síðar viðstödd 600 manna garðveislu við breska sendiráðið.
Konungurinn mun í dag ávarpa bandaríska þingið, þar sem hann er sagður munu leggja áherslu á nauðsyn samstöðu um að verja lýðræðisleg gildi.
Þá mun hann segja að þrátt fyrir að ráðamenn í Bretlandi og Bandaríkjunum séu ekki alltaf sammála, þá hafi ríkin ítrekað fundið leiðir til þess að vinna saman. Bandalag þjóðanna byggi á örlæti og skyldu til að ala á samkennd, dýpka skilning og stuðla að friði.
Trump mun flytja ræðu við kvöldverð í Hvíta húsinu í kvöld, þar sem stjórnmálamenn og frægt fólk frá Bandaríkjunum og Bretlandi verða meðal gesta.
Þetta er fyrsta heimsókn Karls til Bandaríkjanna síðan hann varð konungur en móðir hans, Elísabet II, heimsótti Bandaríkin síðast árið 2007.