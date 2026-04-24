Erlent

Í­treka yfir­ráð yfir Falklandseyjum eftir hótun Banda­ríkja­manna

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Breski fáninn prýðir eyjarnar víða, meðal annars á þessum steini. Getty

Breska ríkisstjórnin ítrekar að Bretland muni ekki láta Falklandseyjar af hendi. Í leknum tölvupósti úr varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna er því velt upp að endurskoða stuðning við tilkall Bretlands til eyjanna vegna meints skeytingarleysis Breta í stríðinu við Íran.

Þessi tölvupóstur sem um ræðir fjallar um mögulegar aðferðir við að refsa Bretum fyrir að taka ekki þátt í árásum Bandaríkjamanna á Íran. Ein aðferðin sem lögð er til felur í sér að endurskoða stuðning við tilkall Breta til „nýlendna“ og eru Falklandseyjar þar sérstaklega teknar til dæmis.

Falklandseyjar eru eyjaklasi í Suður-Atlantshafi um 480 km til suðausturs frá strönd Argentínu. Íbúar eru um 3600 talsins, aðallega innfæddir Falklandseyingar af breskum uppruna sem hafa ensku að móðurmáli og eru breskir ríkisborgarar. Eyjarnar voru mannlausar áður en Evrópumenn settust þar að. Árið 1982 gerðu Argentínumenn innrás á eyjarnar en voru hraktir þaðan af bresku herliði eftir 74 daga stríð þar sem létu mörghundruð manns lífið. Argentínumenn hafa enn ekki gefið upp tilkall sitt til eyjanna.

„Við gætum ekki verið skýrari hvað afstöðu Bretlands til Falklandseyja varðar. Hún er viðvarandi. Hún er óbreytt. Yfirráð yfir eyjunum eru í höndum Bretlands og sjálfsákvörðunarréttur eyjanna er í fyrirrúmi,“ segir fjölmiðlafulltrúi breska forsætisráðuneytisins við Guardian.

Leiðtogar Íhaldsflokksins, Endurbótaflokksins og Frjálslyndra demókrata hafa einnig brugðist ókvæða við og ganga þeir allir út frá því að tölvupóstinum hafi verið lekið vísvitandi til að ögra Bretum.

Á meðan á átökunum stóð árið 1982 veittu Bandaríkin Bretum stuðning í formi vopnagjafa og aðgang að gervihnattamyndum. Lífið á eyjunum hefur verið með kyrrum kjörum síðan en eins og fyrr segir hefur Argentína aldrei gefið tilkall sitt upp og á forsetastól í Búenos Aíres situr nú Javier Milei, náinn bandamaður Donalds Trump.

