Settur dómsmálaráðherra Bandaríkjanna segir að byssumaðurinn sem hleypti af skotum á Hilton-hóteli í Washington í nótt hafi líklega ætlað að ráðast á Donald Trump Bandaríkjaforseta og fleiri háttsetta ráðamenn.
Hvorki Trump Bandaríkjaforseta né aðra ráðamenn sakaði þegar skotum var hleypt af, en starfsmenn öryggisþjónustunnar fluttu ráðamenn í öruggt skjól þegar hvellirnir heyrðust frammi í anddyri.
„Ég hélt að þetta væri bakki að detta,“ er haft eftir Trump um hvellinn í umfjöllun Washington Post en atvikið átti sér stað á Hilton-hóteli í Washington þar sem forsetinn snæddi galakvöldverð með fjölmiðlafólki.
Byssumaðurinn var yfirbugaður en eitt af skotum hans hæfði öryggisvesti leyniþjónustumanns. Sá slasaðist ekki alvarlega og er kominn af spítala, samkvæmt því sem fulltrúi öryggisþjónustunnar segir við BBC.
Ekki er ljóst á þessari stundu hvað nákvæmlega byssumanninum gekk til en Todd Blanche, settur dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, segir við CBS að fyrstu niðurstöður lögreglurannsóknarinnar bendi til að líklega hafi Trump og fleiri viðstaddir ráðamenn verið skotmörk árásarinnar. Byssumaðurinn hafi ekki komist langt inn á svæðið, aðeins rétt svo inn fyrir lokunarpósta.
Margir af valdamestu mönnum landsins voru viðstaddir, þar á meðal J.D. Vance varaforseti og Kash Patel, yfirmaður leyniþjónustunnar.
Árásarmaðurinn hefur verið nafngreindur, heitir Cole Tomas Allen og er 31 árs gamall karlamaður frá Kaliforníu. Hann er talinn hafa skipulagt árásina einn síns liðs en hann undirgengst nú geðmat og fer fyrir dómara á morgun.
Blanche sagði að byssumaðurinn hefði líklegast ferðast með lest þvert austur yfir Bandaríkin; komið sér með lest frá Los Angeles í Kaliforníu til Chicago í Illinois og svo þaðan til Washington.
Hann sagði að lögreglan skoðaði hvort byssumaðurinn hefði sett saman vopnið inni á hótelherbergi en hann virðist hafa átt bókað herbergi á Hilton-hótelinu. Blanche segir einnig að hinn grunaði hafi ekki enn reynst samvinnuþýður.
Árið 2024 var reynt að ráða Trump af dögum þar sem hann hélt ræðu á kosningafundi sínum og aftur var maður handtekinn í september sama ár fyrir utan golfvöll hans í Flórída grunaður um sömu fyrirætlan.