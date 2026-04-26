Sendi fjölskyldunni lista af skotmörkum í forgangsröð Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 26. apríl 2026 23:41 Byssumaðurinn var tekinn fastur eftir stuttan skotbardaga í anddyri hótelsins. Truth social/Donald Trump Byssumaðurinn meinti sem er grunaður um tilræði við Bandaríkjaforseta og aðra háttsetta embættismenn á kvöldverðarviðburði í nótt skrifaði bréf til fjölskyldunnar sinnar og vina þar sem hann bað þau afsökunar. Í bréfinu sem New York Post hefur undir höndum útlistar hinn grunaði, sem heitir Cole Allen og er í haldi, ástæðurnar fyrir því að hann hafi ætlað að ráða Donald Trump og ráðherra hans af dögum. Í bréfinu var sömuleiðis listi skotmarka í forgangsröð. Sérstaklega var tekið fram að yfirmaður alríkislögreglunnar Kash Patel væri ekki skotmark en engin ástæða fyrir því gefin. „Ég get ekki leyft barnaníðingi, nauðgara og landráðamann að ata hendur mínar út í glæpum sínum," skrifaði Allen og vísaði væntanlega til Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Í bréfinu útlistaði hann það einnig hvernig hann hygðist koma í veg fyrir að of margir dæju fyrir hans hendi að ósekju: nefnilega með því að skjóta höglum í stað kúla vegna þess að höglin brjóta sér ekki eins auðveldlega leið í gegnum veggi. „Ég myndi samt klára flesta hér til að komast að skotmörkunum ef það yrði bráðnauðsynlegt (á þeim forsendum að flestir völdu að hlusta á ræðu barnaníðings, nauðgara og svikara og eru því samsekir) en ég vona svo sannarlega að til þess komi ekki," skrifaði hann hins vegar svo. Einnig sagði hann öryggisgæslunni á Hilton-hótelinu sem viðburðurinn fór fram á ábótavant. Allen skrifaði undir bréfið og kallaði sig „vinalega alríkislaunmorðingjann". Bréfið barst fjölskyldunni hans um tíu mínútum áður en hann lét til skarar skríða sem afhenti það um leið lögreglu.