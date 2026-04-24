Utanríkisráðherra Rússlands segir Vesturlönd hafa lýst Rússlandi stríði á hendur með Úkraínu í broddi fylkingar. Vestrænir leiðtogar tali opinskátt um fyrirætlaða styrjöld við Rússland og vilji nota „Kænugarðsstjórnina“ sem múrbrjót.
Sergej Lavrov utanríkisráðherra Rússlands ávarpaði fund fulltrúa frjálsra félagasamtaka í dag og lét þessi ummæli falla.
„Stríði hefur verið lýst á hendur okkur. Kænugarðsstjórnin er notuð sem spjótsoddur. En allir vita að þessi spjótsoddur er bjargarlaus án stuðnings Vesturlanda í formi vopna, upplýsinga, gervihnattakerfa, aðstoðar við herþjálfun og miklu meira. Kænugarðsstjórnina og úkraínska ríkið er verið að nota sem geópólitískan múrbrjót,“ sagði hann samkvæmt rússneska miðlinum Tass sem er í eigu rússneska ríkisins.
Lavrov vísar svo til ummæla sem Frederic Vansina aðalhershöfðingi Belgíu lét falla um mikilvægi þess að Evrópa gæti staðið Rússlandi jafnfætis í hernaði án aðstoðar Bandaríkjanna árið 2030. Þau ummæli hafa rússnesk stjórnvöld túlkað sem átyllu fyrir hernaðaruppbyggingu vegna tilvonandi árásar.
„Nokkrir bersöglir náungar, ég held að þeir hafi verið í herstjórn Belgíu, lýstu því opinberlega yfir að þeir stæðu í undirbúningi fyrir stríð við Rússland, að Úkraína veiti þeim bara frest. Eins og sagt er, er varla hægt að vera berorðari,“ sagði hann.