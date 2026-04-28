Hið árlega pílagrímaflug Air Atlanta er komið á fulla ferð, þrátt fyrir átökin í Mið-Austurlöndum. Milli fimm- og sexhundruð starfsmenn félagsins koma að verkefninu að þessu sinni.
Í kvöldfréttum Sýnar mátti sjá myndir frá Jedda í Sádi-Arabíu en hjá flugfélaginu Atlanta hófst pílagrímaflugið þann 16. apríl. Í höfuðstöðvunum í Kópavogi segja menn átökin ekki hafa haft nein áhrif á verkefnið til þessa.
„Að svo stöddu, nei. Það hefur ekki haft nein áhrif. En auðvitað fylgjumst við með ástandinu frá degi til dags. En þetta er mjög mikilvægt fyrir Sádía og fyrir þjóðina, Sádi-Arabíu, að pílagrímaflugið haldi dampi. Og það hefur gert það,“ segir Magnús Sigurðsson, framkvæmdastjóri flugrekstrar Air Atlanta.
Flugvélar Air Atlanta eru merktar Sádía-flugfélaginu. En þegar farþegar ganga um borð sést að þær eru reknar af Air Atlanta.
„Við erum með fjórar vélar í fullum rekstri, 777 vélar frá Boeing, sem taka meira en 400 farþega í hverju flugi,“ segir Magnús.
Flugvélar Atlanta flytja múslima til og frá Sádi-Arabíu um langan veg en verkefnið stendur fram til 1. júlí.
„Við fljúgum mestmegnis á Indónesíu, sem um það bil tíu tíma flug. Svo höfum við líka flogið til Taílands og Bangladess í þessu pílagrímaflugi.“
Pílagrímaflugið varð fljótlega eftir stofnun Atlanta fyrir 40 árum einn af lykilþáttum í rekstri félagsins. Og svo er enn.
„Það eru færri vélar heldur en voru hérna á árum áður. En engu að síður þá er þetta alltaf stór þáttur, mjög stór þáttur í okkar rekstri og mjög mikilvægt.“
Og pílagrímaflugið kallar á mikinn starfsmannafjölda.
„Þetta eru á milli fimm og sex hundruð manns í það heila. Fyrir utan þá sem eru náttúrulega að vinna hérna í höfuðstöðvunum,“ segir Magnús.
Þáttur Flugþjóðarinnar um sögu pílagrímaflugs Íslendinga er sýndur í opinni dagskrá á Sýn klukkan 19:15.
Hartnær sexhundruð manns, þar af um eitthundrað og fimmtíu Íslendingar, eru að störfum fyrir Atlanta-flugfélagið á áhrifasvæði stríðsátakanna í Miðausturlöndum. Forstjóri Air Atlanta segir félagið fara að öllu með gát og allt sé gert til að tryggja öryggi starfsfólksins.
Þegar Air Atlanta tók að sér viðamikið pílagrímaflug fyrir Saudia-flugfélagið árið 1993 lét Þóra Guðmundsdóttir, annar stofnanda félagsins, hanna og sauma sérstaka flugfreyjabúninga. Í þættinum Flugþjóðin lýsa fyrrverandi og núverandi starfsmenn íslenskra flugfélaga því hvernig var að starfa undir vökulum augum trúarlögreglu í Sádí-Arabíu.
Starfsmenn íslenskra flugfélaga, sem sinntu pílagrímaflugi í Sádí-Arabíu á árum áður, urðu sumir fyrir þeirri óhugnanlegu lífsreynslu að verða vitni að opinberri aftöku. Þetta kemur fram í þætti Sýnar um pílagrímaflugið í nýrri þáttaröð um Flugþjóðina.
Pílagrímaflug Air Atlanta stendur nú sem hæst en flugfélagið er með sexhundruð manns að störfum í Sádí-Arabíu um þessar mundir við að flytja múslima sem þrá að sjá hina helgu borg Mekka. Verkefnin fyrir Saudia-flugfélagið eru þó mun víðtækari en þau eru kjölfestan í rekstri Atlanta.