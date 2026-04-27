Ákærður fyrir banatilræði við Trump Eiður Þór Árnason skrifar 27. apríl 2026 23:57 Todd Blanche, starfandi dómsmálaráðherra, ásamt Jeanine Pirro ríkissaksóknara og Kash Patel, forstjóra FBI, á blaðamannafundi eftir að hinn grunaði kom fyrst fyrir alríkisdómstól. AP/Manuel Balce Ceneta Maðurinn sem bandarísk yfirvöld segja að hafi reynt að ryðjast inn á kvöldverðarsamkomu samtaka fréttamanna í Hvíta húsinu vopnaður byssum og hnífum var ákærður í dag fyrir tilræði við Donald Trump Bandaríkjaforseta. Alríkisyfirvöld fullyrða að árásin hafi verið undirbúin í minnst nokkrar vikur. Cole Tomas Allen kom fyrir alríkisdómara í dag til að svara til saka fyrir ákærur eftir atvikið á laugardag þar sem skotum var hleypt af og gestir leituðu skjóls undir borðum sínum á meðan Trump var fluttur af svæðinu í snarhasti. AP-fréttaveitan greinir frá þessu en Allen var gert að sæta gæsluvarðhaldi fram að næstu réttarhöldum. Hann á yfir höfði sér allt að lífstíðarfangelsi verði hann sakfelldur fyrir morðtilraunina. Lögreglumenn með Cole Tomas Allen sem grunaður er um skotárás á blaðamannakvöldverði Hvíta hússins laugardaginn 25. apríl.AP/Alex Brandon Fram kom í framburði bandarísku alríkislögreglunnar FBI að talið sé að Allen hafi þann 6. apríl bókað herbergi á hótelinu í Washington þar sem viðburðurinn átti að fara fram vikum síðar. Hann hafi ferðast með lest þvert yfir landið frá Kaliforníu í síðustu viku og skráð sig inn á Washington Hilton-hótelið degi fyrir kvöldverðinn og verið með bókað herbergi yfir helgina. Meðferðis hafi hann verið með haglabyssu sem hann keypti í fyrra og hálfsjálfvirka skammbyssu sem hann keypti árið 2023, að sögn yfirvalda. Viðburðurinn var varla hafinn á laugardagskvöld þegar yfirvöld segja að hinn 31 árs gamli maður frá Torrance í Kaliforníu hafi reynt að ryðjast fram hjá öryggishindrun nálægt stóra veislusalnum þar sem hundruð blaðamanna og gesta voru samankomin. Þetta hafi leitt til skotbardaga við leyniþjónustumenn sem hafi reynt að tryggja öryggi viðstaddra á viðburðinum. Allen særðist í árásinni en var ekki skotinn. Leyniþjónustumaður var skotinn en var í skotheldu vesti og lifði af, að sögn yfirvalda. Sumt enn óljóst Enn er óljóst hversu mörgum skotum Allen skaut og hversu margir lögreglumenn skutu af vopnum sínum. Todd Blanche, settur dómsmálaráðherra, sagði rannsakendur telja að leyniþjónustumaður hafi skotið fimm skotum og Allen hafi skotið úr haglabyssu sinni að minnsta kosti einu sinni. Blanche sagði ekki hvort það hafi verið kúla Allens sem hæfði lögreglumanninn í vestið, eða hvort einhverjir aðrir lögreglumenn hafi notað vopn sín. Blanche sagði að skotvopnasérfræðingar væru enn að rannsaka sönnunargögn til að varpa frekara ljósi á þessar spurningar. Dómsmálaráðuneytið ákærði Allen fyrir tvö önnur skotvopnalagabrot, þar á meðal að hafa skotið af vopni í tengslum við ofbeldisglæp. Í framburði yfirvalda er því ekki haldið fram að Allen hafi skotið lögreglumanninn. Árásin sé ekki til þess fallin að hafa áhrif á vinsældir forsetans. 