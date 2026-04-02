Íslenski boltinn

„Ég er spenntur fyrir Þórsurum“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Þórsarar fagna með stuðningsmönnum sínum eftir sigurinn á Þrótturum í lokaumferð Lengjudeildarinnar í fyrra. Með sigrinum tryggði Þór sér sæti í Bestu deildinni eftir langa fjarveru.
Albert Brynjar Ingason, sérfræðingur Stúkunnar, hefur ágætis tilfinningu fyrir nýliðum Þórs fyrir tímabilið. Hann telur þá hafa gert vel á félagaskiptamarkaðnum og miðja liðsins sé sterk.

Þór er spáð 10. sæti Bestu deildar karla í árlegri spá íþróttadeildar Vísis og Sýnar.

Þór vann Lengjudeildina í fyrra undir stjórn Sigurðar Heiðars Höskuldssonar og tryggði sér þar með sæti í Bestu deildinni þar sem liðið hefur ekki leikið síðan 2014. Albert er spenntur fyrir því að fá Þórsara aftur í deild þeirra bestu.

„Mér líst virkilega vel á það. Flestir áttu von á að sjá það gerast í hitteðfyrra. Það tókst ekki. Svo vorum þeir ekkert með í umræðunni í fyrra en Siggi Höskulds reif þetta lið upp og ég er mjög spenntur að sjá Þórsarana í efstu deild loksins,“ sagði Albert er hann var beðinn um að rýna í lið Þórs.

„Styrkleiki Þórsliðsins er á miðsvæðinu. Þeir eru með góða breidd þar. Það var klókt að fá Bjarna Guðjón [Brynjólfsson] aftur heim. Einar [Freyr Halldórsson] er virkilega efnilegur leikmaður og það verður spennandi að fylgjast með honum í sumar. Og Greco [Christian Jakobsen] er öflugur leikmaður sem getur líka spilað frammi. Varðandi veikleika þá var Aron Birkir [Stefánsson] frábær í markinu í fyrra en átti slæmt tímabil í hitteðfyrra. Hann þarf að hitta á gott tímabil í ár. Svo er spurning með öftustu línu.“

En hvað geta Þórsarar gert í Bestu deildinni í sumar?

„Bara tryggja sér sæti í deildinni. Ég held að það sé bara markmið númer eitt, tvö og þrjú. Auðvitað geta þeir barist um Forsetabikarinn ef allt gengur upp. En hingað til er ég búinn að vera þokkalega sáttur með leikmannagluggann hjá þeim og ég er bara spenntur fyrir Þórsurum,“ sagði Albert.

Þór sækir Val heim í 1. umferð Bestu deildarinnar klukkan 17:00 sunnudaginn 12. apríl.

