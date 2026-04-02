Besta-spáin 2026: Mæta með læti

Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Þór 10. sæti Bestu deildar karla í sumar. Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir að venju fyrir um gengi liðanna í Bestu deild karla með árlegri spá sinni fyrir mótið. Keppni í deildinni hefst með leik Íslandsmeistara Víkings og Breiðabliks föstudaginn 10. apríl. Íþróttadeild spáir Þór 10. sæti Bestu deildarinnar í sumar og að nýliðarnir haldi sér uppi. Eftir 1-2 sigur á Þrótti í Laugardalnum 13. september á síðasta ári var ljóst að Þór væri kominn aftur upp í efstu deild þar sem liðið lék síðast 2014. Eftir ellefu misjöfn ár í næstefstu deild tókst Þórsurum loks ætlunarverkið; að komast upp og þeir verða meðal þátttökuliða í deild þeirra bestu í sumar. Þór hefur flakkað á milli efstu og næstefstu deildar síðustu áratugina og fór meira að segja um tíma niður í þriðju efstu deild. En Þórsarar eru nú mættir upp í efstu deild og eru að fara inn í sitt fimmta tímabil þar á þessari öld. Sigurður Heiðar Höskuldsson, sem kom Leikni upp í efstu deild og hélt liðinu eitt tímabil þar, tók við Þór fyrir þarsíðasta tímabil. Hann fékk ekki fljúgandi start fyrir norðan því Þór endaði í 10. sæti Lengjudeildarinnar 2024. grafík/bjarki Síðasta sumar var allt annað uppi á teningnum. Þórsarar voru stöðugasta og besta lið Lengjudeildarinnar og tryggðu sér toppsæti hennar með áðurnefndum sigri á Þrótturum. Mikil gleði braust út hjá fjölmörgum stuðningsmönnum Þórs sem gerðu sér ferð til höfuðborgarinnar. Skömmu eftir að síðasta tímabili lauk tilkynnti Þór um komu tveggja leikmanna með sterk tengsl við félagið; Ágústs Eðvalds Hlynssonar og Atla Sigurjónssonar. Ágúst er að fara að spila með sjötta félaginu í efstu deild en hann hefur einnig reynslu úr atvinnumennsku erlendis. Atli er í hópi leikjahæstu leikmanna í sögu efstu deildar og er nú mættur heim í Þorpið til að loka hringnum. grafík/bjarki Þórsarar fengu einnig Bjarna Guðjón Brynjólfsson aftur norður sem og Birgi Ómar Hlynsson. Þá er ganverski kantmaðurinn Isaac Antanga kominn til Þórs en hann hefur verið ansi víðförull á sínum ferli. Fyrir skömmu bárust þau tíðindi úr Þorpinu að einn besti leikmaður Þórs á síðasta tímabili, Ibrahima Balde, væri horfinn á braut. Að sögn Sigurðar vildu Þórsarar nota hann sem framherja en ekki miðjumann og það gat Balde illa sætt sig við. Því skildu leiðir. grafík/bjarki Margir bíða spenntir eftir að sjá hvernig Einari Frey Halldórssyni reiðir af í efstu deild. Þessi sautján ára gutti kom eins og stormsveipur inn í lið Þórs í fyrra og var valinn besti ungi leikmaður Lengjudeildarinnar. Augu margra verða eflaust einnig á Sigfúsi Fannari Gunnarssyni sem var markahæstur í Lengjudeildinni ásamt Oumar Diouck í Njarðvík. Eftir að hafa aðeins skorað fjögur mörk sumarið 2024 gerði Sigfús fimmtán mörk í fyrra. Þórsarar treysta mikið á Sigfús þegar kemur að markaskorun því helsti veikleiki liðsins er eflaust framherjastaðan. Rafael Victor, sem hefur verið drjúgur í Lengjudeildinni síðustu ár, er farinn til Grindavíkur en Christian Greko Jakobsen er enn hjá Þór. Þessi 33 ára Dani kom norður um mitt síðasta tímabil. Þá hafa Þórsarar samið við norska framherjann Sebastian Haugland. Sigurður Heiðar Höskuldsson hefur komið tveimur liðum upp í efstu deild.vísir/ernir Varnarmegin á vellinum mæðir mikið á Fílbeinsstrendingnum Yann Emmanuel Affi sem spilaði vel í fyrra. Markvörðurinn Aron Birkir Stefánsson hefur leikið með Þór allan sinn feril en þreytir nú frumraun sína í efstu deild. Spennandi verður að sjá hvernig hann spjarar sig í sumar. Þór gekk vel á undirbúningstímabilinu, komst meðal annars í undanúrslit Lengjubikarsins, og það er hellings meðbyr með liðinu. Stuðningsmenn Þórs, sem styðja liðið fram í rauðan dauðann, vonast til að þessi meðbyr fleyti liðið áfram og skili því réttu megin við strikið í mótslok.