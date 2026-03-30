Rændu verkum frönsku meistaranna sem metin eru á milljarða

Lögreglan á Ítalíu rannsakar nú bíræfið listaverkarán þar sem þjófarnir komust á brott með listaverk eftir frönsku meistarana Renoir, Cézanne og Matisse fyrir milljónir evra.
Verkunum var stolið af safni í grennd við borgina Parma með þeim hætti að fjórir grímuklæddir menn ruddust inn á safnið og voru horfnir á innan við þremur mínútum. Svo virðist sem ránið hafi verið vel skipulagt og er mannanna nú leitað víða.
Atvikið átti sér stað þann 22. mars síðastliðinn en ekki var greint opinberlega frá því fyrr en í gær.
Málverkin þrjú eru samanlagt metin á um einn komman tvo milljarða íslenskra króna og er Les Poissons eftir Renoir lang verðmætast, en það er metið eitt og sér á um 870 milljónir króna.