Arsenal-stjörnurnar yfirgefa landslið sín hver á fætur öðrum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. mars 2026 20:53 Bukayo Saka spilar ekki í þessum landsliðsglugga vegna meiðsla. Getty/Visionhaus Næstum því heilt byrjunarlið af leikmönnum Arsenal hefur dregið sig úr landsliðsverkefnum á síðustu dögum. Ef Martin Ödegaard, sem hefur glímt við meiðsli í langan tíma og var ekki valinn í norska hópinn, er talinn með eru ellefu leikmenn fjarverandi sem hefðu annars átt að spila fyrir hönd þjóðar sinnar á næstu dögum. Þegar miðvörðurinn Gabriel dró sig úr brasilíska hópnum fyrir sex dögum var hann fimmti leikmaðurinn sem mætti ekki til landsliðsþjónustu. Þá leit listinn svona út: Leandro Trossard (Belgía), William Saliba (Frakkland), Eberechi Eze (England), Jurriën Timber (Holland) og Gabriel (Brasilía). Síðan þá hefur listinn tvöfaldast: Noni Madueke (England), Bukayo Saka (England), Declan Rice (England), Piero Hincapié (Ekvador) og Martín Zubimendi (Spánn) hafa allir dregið sig úr hóp vegna meiðsla. Mikel Arteta stjóri Arsenal þarf á heilum leikmannahópi að halda fyrir lokasprett tímabilsins. Í ensku úrvalsdeildinni hefur Lundúnaliðið níu stiga forskot á Manchester City, sem á leik til góða. Vonandi fyrir Arsenal eru þessi meiðsli ekki alvarleg og aðeins til að passa upp á heilsu leikmanna nú þegar úrlsitin ráðast á leiktíðinni. Þetta eru því ekki góðar fréttir nú þegar pressan er enn meiri á liðinu eftir slaka frammistöðu í úrslitaleik enska deildabikarsins á móti Manchester City.