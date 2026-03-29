Arsenal-stjörnurnar yfir­gefa lands­lið sín hver á fætur öðrum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bukayo Saka spilar ekki í þessum landsliðsglugga vegna meiðsla. Getty/Visionhaus

Næstum því heilt byrjunarlið af leikmönnum Arsenal hefur dregið sig úr landsliðsverkefnum á síðustu dögum.

Ef Martin Ödegaard, sem hefur glímt við meiðsli í langan tíma og var ekki valinn í norska hópinn, er talinn með eru ellefu leikmenn fjarverandi sem hefðu annars átt að spila fyrir hönd þjóðar sinnar á næstu dögum.

Þegar miðvörðurinn Gabriel dró sig úr brasilíska hópnum fyrir sex dögum var hann fimmti leikmaðurinn sem mætti ekki til landsliðsþjónustu. Þá leit listinn svona út:

Leandro Trossard (Belgía), William Saliba (Frakkland), Eberechi Eze (England), Jurriën Timber (Holland) og Gabriel (Brasilía).

Síðan þá hefur listinn tvöfaldast:

Noni Madueke (England), Bukayo Saka (England), Declan Rice (England), Piero Hincapié (Ekvador) og Martín Zubimendi (Spánn) hafa allir dregið sig úr hóp vegna meiðsla.

Mikel Arteta stjóri Arsenal þarf á heilum leikmannahópi að halda fyrir lokasprett tímabilsins. Í ensku úrvalsdeildinni hefur Lundúnaliðið níu stiga forskot á Manchester City, sem á leik til góða.

Vonandi fyrir Arsenal eru þessi meiðsli ekki alvarleg og aðeins til að passa upp á heilsu leikmanna nú þegar úrlsitin ráðast á leiktíðinni.

Þetta eru því ekki góðar fréttir nú þegar pressan er enn meiri á liðinu eftir slaka frammistöðu í úrslitaleik enska deildabikarsins á móti Manchester City.

