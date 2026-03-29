Enginn grunn­skóli á Raufar­höfn í vetur

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Treglega hefur gengið að fá fólk til starfa við skólann.
Treglega hefur gengið að fá fólk til starfa við skólann. Vísir/Vilhelm

Ekkert skólahald verður í grunnskólanum á Raufarhöfn næsta vetur. Skólanum var lokað í haust en aðeins tvö börn verða á grunnskólaaldri í Raufarhöfn á næsta skólaári.

Katrín Sigurjónsdóttir sveitarstjóri Norðurþings segir börnin tvö hafa verið í Öxarfjarðarskóla í vor en þangað er um sextíu kílómetra leið frá Raufarhöfn. Hún segir að það hafi sömuleiðis gengið illa að fá fólk með starfsréttindi til starfa við skólann.

„Þetta er óhjákvæmilegt skref þegar samfélagið eldist og það eru ekki börn á skólaaldri,“ segir hún.

Norðurþing hafi barist fyrir því að sérstakur byggðarkvóti á Raufarhöfn yrði aukinn en ekki haft erindi sem erfiði. Sveitarstjórnin sé þó vakandi fyrir hverju því sem hægt væri að byggja upp í byggðalaginu.

„Ef atvinnulífið styrkist á Raufarhöfn hefur staðurinn upp á allt að bjóða. Ég hef fulla trú á Raufarhöfn til framtíðar,“ segir Katrín Sigurjónsdóttir sveitarstjóri Norðurþings.

