Draugamarkið í Eyjum: Kastaði medalíunni út í hraun

Tómas Ingi Tómasson á enn erfitt með að sætta sig við markið sem var dæmt af honum í úrslitaleik ÍBV og ÍA um Íslandsmeistaratitilinn í fótbolta karla fyrir aldarfjórðungi.
Fjallað er um markið sem var dæmt af Tómasi Inga í fyrsta þætti Augnablikanna, nýrra þátta úr smiðju Sýnar Sports um fræg og eftirminnileg augnablik úr íslenskri íþróttasögu.
Þátturinn um markið sem dæmt var af Tómasi Inga nefnist „Draugamarkið í Eyjum“ og má sjá í heild sinni hér á Vísi.
Augnablikin eru fimmtán þátta sería en fyrstu tveir þættirnir verða sýndir á Sýn Sport Ísland klukkan 19:00 í kvöld. Þættirnir, „Draugamarkið í Eyjum“ og „Stjarna verður til“ verða einnig aðgengilegir á Sýn+.
Það kom flestum á óvart að ÍBV og ÍA skyldu berjast um Íslandsmeistaratitilinn fyrir 25 árum. Baráttan stóð allt fram í lokaumferð en liðin mættust í hreinum úrslitaleik um titilinn á Hásteinsvelli 23. september 2001.
Skagamenn, sem dugði jafntefli til að verða meistarar, byrjuðu leikinn betur og komust í 0-2 eftir sautján mínútna leik. Þá tók Tómas Ingi til sinna ráða og jafnaði leikinn með tveimur mörkum.
Eyjamenn héldu áfram að sækja enda þurftu þeir að vinna leikinn til að verða Íslandsmeistarar í fjórða sinn.
Undir lok leiks fékk ÍA aukaspyrnu rétt fyrir utan eigin vítateig. Sturlaugur Haraldsson sparkaði boltanum aftur til markvarðarins Ólafs Þórs Gunnarssonar svo hann gæti tekið aukaspyrnuna.
„Sturri leggur boltann niður og tekur hann held ég innan fótar með vinstri til baka. Þá met ég það að það sé búið að setja leikinn í gang,“ sagði Tómas Ingi þegar hann rifjaði atvikið upp. Hann lék á Ólaf og renndi boltanum í autt markið og hélt að hann hefði komið ÍBV í 3-2. En Egill Már Markússon, dómari leiksins, dæmdi markið af.
„Í þann mund sem ég er að fara framhjá honum flautar dómarinn. Ég spurði hann að því hvað var að og þá sagði hann að boltinn hefði ekki verið kjurr. Boltinn er kjurr,“ sagði Tómas Ingi en Skagamennirnir Sturlaugur og Gunnlaugur Jónsson eru ekki á sama máli eins og kemur fram í þættinum.
„Um leið og ég spyrni í boltann átta ég mig á því að þetta hafi ekki verið góð hugmynd. Það fór um mig stundarkorn en Egill Már dómari var alltaf með þetta á hreinu. Þetta lítur dálítið verr út í sjónvarpinu,“ sagði Sturlaugur.
Tómas Ingi átti erfitt með að sætta sig við dóminn og að hafa misst af Íslandsmeistaratitlinum.
„Ég var alveg brjálaður og mér finnst það ennþá. En ef einhverjir áttu að vinna þetta mót aðrir en við voru það þeir. Maður reyndi að vera nokkuð kurteis í verðlaunaafhendingunni en þegar ég labbaði upp í hús eftir leikinn tók ég medalíuna mína og henti henni út í hraun. Það sauð á mér mjög lengi,“ sagði Tómas Ingi í þættinum.
