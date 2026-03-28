Átta leikmenn yfirgefa enska landsliðshópinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. mars 2026 21:14 Declan Rice og Bukayo Saka spila hvorugur með enska landsliðinu í þessum glugga. Getty/Nigel French Enska landsliðið hefur staðfest að Arsenal-tvíeykið Declan Rice og Bukayo Saka eru meðal þeirra átta leikmanna sem munu yfirgefa hóp Thomas Tuchel fyrir vináttuleikinn gegn Japan á þriðjudag. Rice og Saka munu snúa aftur til toppliðs ensku úrvalsdeildarinnar í læknisskoðun eftir að hafa aðeins gengið til liðs við enska hópinn á föstudag sem hluti af ellefu manna hópi sem hafði verið hvíldur í 1-1 jafnteflinu gegn Úrúgvæ. Noni Madueke, leikmaður Arsenal, og Adam Wharton, leikmaður Crystal Palace, munu einnig snúa aftur til félagsliða sinna eftir að hafa meiðst í jafnteflinu á Wembley á föstudag, á meðan John Stones, leikmaður Manchester City, mun einnig yfirgefa hópinn vegna kálfameiðsla. Fikayo Tomori og Dominic Calvert-Lewin yfirgefa hópinn eftir að hafa spilað í leiknum gegn Úrúgvæ, ásamt markverðinum Aaron Ramsdale, sem skilur Tuchel eftir með 27 manna hóp fyrir leikinn gegn Japan á Wembley á þriðjudag. Á sama tíma munu fyrirliðinn Harry Kane, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Elliott Anderson, Nico O'Reilly, Marc Guehi, Ezri Konsa, Dan Burn og Dean Henderson ganga til liðs við hópinn eftir að hafa komið í ensku búðirnar á föstudag.