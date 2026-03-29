Yfirmaður hjá Bayern hæðist að Liverpool Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. mars 2026 07:00 Florian Wirtz vildi frekar fara til Liverpool en Bayern München en á meðan það gengur allt eins og í sögu hjá Bæjurum er Liverpool-liðið að eiga eitt sitt versta tímabil í langan tíma. Getty/Carl Recine Uli Höness, yfirmaður hjá þýska stórliðinu Bayern München, hefur útilokað að Michael Olise fari til Liverpool í sumar og hæddist um leið að nýlegri eyðslufylleríi enska félagsins. Olise hefur verið orðaður við Liverpool eftir að staðfest var fyrr í vikunni að Mohamed Salah myndi yfirgefa Anfield í lok tímabilsins. En Höness, heiðursforseti Bayern, hefur fljótt slegið á þær sögusagnir að fyrrverandi framherji Crystal Palace snúi aftur í ensku úrvalsdeildina með Liverpool. Bayern's Uli Hoeneß had closed the door on Michael Olise joining Liverpool: "Remember Liverpool spent €500m last summer and are having a very bad season. So we won't be contributing to them playing better next year." (DPA) pic.twitter.com/jr2tpYu8UN— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) March 26, 2026 Þjóðverjinn skaut einnig á 450 milljón punda eyðslu liðs Arne Slot í sumar, en ríkjandi meistarar ensku úrvalsdeildarinnar hafa fallið niður í fimmta sæti töflunnar, fimm stigum frá efstu fjórum sætunum og 21 stigi á eftir toppliði Arsenal. Þegar hann var spurður um sögusagnirnar um möguleg félagsskipti Olise til Liverpool svaraði hann: „Er það satt? Ég held ekki." „Hvað sem því líður hefur Liverpool eytt fimm hundruð milljónum evra á þessu ári og átt mjög slakt tímabil. Þannig að við munum ekki stuðla að því að þeir spili betur á næsta ári," sagði Höness. Hinn 74 ára gamli Höness bætti við: „Við spilum þennan leik fyrir stuðningsmenn okkar. Við erum með 430.000 félagsmenn og margar milljónir stuðningsmanna um allan heim og það hjálpar þeim ekki ef við eigum tvö hundruð milljónir evra í bankanum en spilum verri fótbolta á hverjum laugardegi," sagði Höness. Olise gekk til liðs við Bayern sumarið 2024 frá Palace fyrir 50,8 milljónir punda og skrifaði undir fimm ára samning. Hinn 24 ára gamli leikmaður, sem vann þýsku úrvalsdeildina á síðasta tímabili, hefur skorað 16 mörk og gefið 27 stoðsendingar í öllum keppnum á þessu tímabili. 🚨 Bayern's Uli Hoeneß closes doors to Liverpool linked with Michael Olise: "Remember Liverpool spent €500m last summer and are having a very bad season"."So we won't be contributing to them playing better next year", told DPA. pic.twitter.com/snT4HMtOIr— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2026