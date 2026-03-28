Breiðablik tryggði sér sigur í Lengjubikar kvenna í fótbolta með því að bera sigur úr býtum, 4-1, í úrslitaleik mótsins gegn Víkingi á Kópavogsvelli í dag.
Það var Barbára Sól Gísladóttir sem lagði til fyrsta hráefnið í markasúpuna. Barbára Sól fékk þá mikinn tíma til þess að athafna sig við vítateigslínuna og setti boltann smekklega í fjærhornið.
Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir hamraði svo heitt járnið skömmu síðar þegar hún slapp ein í gegn eftir góðan sprett og lagði boltann í netið. Hrafnhildur Ása var þarna að skora sitt 11. mark í Lengjubikarnum á þessu tímabili en hún varð markahæst á mótinu að þessu sinni.
Emma Steinsen Jónsdóttir kom Víkingi inn í leikinn um miðbik fyrri hálfleiks en hún minnkaði muninn með glæsilegu marki. Emma Steinsen lét skotið ríða af rétt utan vítateigs og boltinn söng í samskeytunum.
Líf Joostdóttir van Bemmel bætti síðan við þriðja marki Breiðabliks eftir rúmlega hálftíma leik þegar hún skoraði með skoti af stuttu færi eftir fyrirgjöf frá Öglu Maríu Albertsdóttur.
Staðan var 3-1 þegar liðin hlýjuðu sér og réðu ráðum sínum inni í búningsklefa í hálfleik.
Leikmenn Breiðabliks komu af miklum krafti inn í seinni hálfleikinn. Í upphafi seinni hálfleiks vann Sunna Rún Sigurðardóttir boltann á hættulegum stað og kom boltanum á Edith Kristínu Kristjánsdóttur sem kláraði færið af stakri prýði.
Niðurstaðan sannfærandi sigur Breiðabliks sem bætir þarna enn einni rósinni í hnappagat sitt í íslenskum kvennafótbolta.
Blikar settu tóninn í upphafi leiks með því að skora tvö mörk með skömmu millibili. Sigur ríkjandi Íslands- og bikarmeistara, sem mætir með nokkuð breytt lið með nýja lykilleikmenn til leiks á þessu tímabili, var sanngjarn.
Hrafnhildur Ása var síógnandi sem sóknartengiliður Blika og var iðin við að skap sér sjálf færi og stöður fyrir samherja sína.
Boltinn fór mikið í gegnum Sunnu Rún inni á miðjunni hjá Blikum. Barbára Sól tók virkan þátt í sóknarleik Blika í vinstri bakverðinum og hefði hæglega getað bætt við fleiri mörkum.
Það var svo mikið líf í kringum Líf Joostdóttir van Bemmel.
Elizabeth Grace McClellan, markvörður Víkings, verður ekki sökuð um þetta tap en hún varði þó nokkrum sínnum vel.
Emma Steinsen var öflug í hægri bakverðinum hjá Víkingi, Bergdís Sveinsdóttir stóð sig vel á miðsvæðinu og Jasmín Erla Ingadóttir var viðloðandi nokkrar góðar sóknir Víkingsliðsins.
Dómarar leiksins, þau Bergrós Lilja Unudóttir, Guðni Freyr Ingvason, Þráinn Jón Elmarsson og Róbert Þór Guðmundsson, voru lítt áberandi í þessum leik og það er dómgæsla að mínu skapi. Dómarkvartettinn fær átta í einkunn fyrir vel unnin störf sín í þessum leik.
Það var napurt í Kópavoginunm í dag en markaregnið og flott tilþrif leikmanna yljuðu þeim sem lögðu leið sína á völlinn. Þessi leikur leikur gefur góð fyrirheit fyrir komandi átök í deild og bikar en bæði þessi lið ætla sér stóra hluti þar á þessari leiktíð.