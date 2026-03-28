Upp­gjörið: Breiða­blik - Víkingur 4-1 | Blikar léku við hvurn sinn fingur í úr­slita­leiknum

Hjörvar Ólafsson skrifar
Breiðablik er Lengjubikarmeistari!
Breiðablik tryggði sér sigur í Lengjubikar kvenna í fótbolta með því að bera sigur úr býtum, 4-1, í úrslitaleik mótsins gegn Víkingi á Kópavogsvelli í dag. 

Það var Barbára Sól Gísladóttir sem lagði til fyrsta hráefnið í markasúpuna. Barbára Sól fékk þá mikinn tíma til þess að athafna sig við vítateigslínuna og setti boltann smekklega í fjærhornið.

Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir hamraði svo heitt járnið skömmu síðar þegar hún slapp ein í gegn eftir góðan sprett og lagði boltann í netið. Hrafnhildur Ása var þarna að skora sitt 11. mark í Lengjubikarnum á þessu tímabili en hún varð markahæst á mótinu að þessu sinni.

Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir hefur spilað vel á undirbúningstímabilinu. Vísir/Pawel

Emma Steinsen Jónsdóttir kom Víkingi inn í leikinn um miðbik fyrri hálfleiks en hún minnkaði muninn með glæsilegu marki. Emma Steinsen lét skotið ríða af rétt utan vítateigs og boltinn söng í samskeytunum.

Líf Joostdóttir van Bemmel bætti síðan við þriðja marki Breiðabliks eftir rúmlega hálftíma leik þegar hún skoraði með skoti af stuttu færi eftir fyrirgjöf frá Öglu Maríu Albertsdóttur.

Staðan var 3-1 þegar liðin hlýjuðu sér og réðu ráðum sínum inni í búningsklefa í hálfleik.

Edith Kristín Kristjánsdóttir var mikið í boltanum og skoraði eitt mark. Vísir/Anton Brink

Leikmenn Breiðabliks komu af miklum krafti inn í seinni hálfleikinn. Í upphafi seinni hálfleiks vann Sunna Rún Sigurðardóttir boltann á hættulegum stað og kom boltanum á Edith Kristínu Kristjánsdóttur sem kláraði færið af stakri prýði.

Niðurstaðan sannfærandi sigur Breiðabliks sem bætir þarna enn einni rósinni í hnappagat sitt í íslenskum kvennafótbolta. 

Atvik leiksins

Blikar settu tóninn í upphafi leiks með því að skora tvö mörk með skömmu millibili. Sigur ríkjandi Íslands- og bikarmeistara, sem mætir með nokkuð breytt lið með nýja lykilleikmenn til leiks á þessu tímabili, var sanngjarn.   

Stjörnur og skúrkar

Hrafnhildur Ása var síógnandi sem sóknartengiliður Blika og var iðin við að skap sér sjálf færi og stöður fyrir samherja sína. 

Boltinn fór mikið í gegnum Sunnu Rún inni á miðjunni hjá Blikum. Barbára Sól tók virkan þátt í sóknarleik Blika í vinstri bakverðinum og hefði hæglega getað bætt við fleiri mörkum. 

Það var svo mikið líf í kringum Líf Joostdóttir van Bemmel.

Elizabeth Grace McClellan, markvörður Víkings, verður ekki sökuð um þetta tap en hún varði þó nokkrum sínnum vel. 

Emma Steinsen var öflug í hægri bakverðinum hjá Víkingi, Bergdís Sveinsdóttir stóð sig vel á miðsvæðinu og Jasmín Erla Ingadóttir var viðloðandi nokkrar góðar sóknir Víkingsliðsins.

Dómarar leiksins

Dómarar leiksins, þau Bergrós Lilja Unudóttir, Guðni Freyr Ingvason, Þráinn Jón Elmarsson og Róbert Þór Guðmundsson, voru lítt áberandi í þessum leik og það er dómgæsla að mínu skapi. Dómarkvartettinn fær átta í einkunn fyrir vel unnin störf sín í þessum leik.

Stemming og umgjörð

Það var napurt í Kópavoginunm í dag en markaregnið og flott tilþrif leikmanna yljuðu þeim sem lögðu leið sína á völlinn. Þessi leikur leikur gefur góð fyrirheit fyrir komandi átök í deild og bikar en bæði þessi lið ætla sér stóra hluti þar á þessari leiktíð.

