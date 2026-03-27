Óvænt byrjunarlið hjá enska landsliðinu í kvöld Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. mars 2026 19:42 Phil Foden fær ekki að spila mikið hjá Manchester City en hann byrjar hjá enska landsliðinu í kvöld. Getty/Michael Regan Það styttist í heimsmeistaramótið í fótbolta og enska landsliðið spilar einn sinn síðasta undirbúningsleik á Wembley í kvöld. Við fáum að sjá öðruvísi byrjunarlið í þessum leik. Thomas Tuchel, þjálfari enska landsliðsins, hefur gert fjölda breytinga og býður upp á tilraunakennd byrjunarlið í vináttulandsleik á móti Úrúgvæ í kvöld. Harry Maguire og Fikayo Tomori byrja saman í miðverðinum. James Trafford og James Garner leika sinn fyrsta leik fyrir England og Phil Foden fær tækifærið til að byrja í stöðu tíunnar. James Trafford var ekki einu sinni í upprunalega hópnum í nóvember en varamarkvörður Man City er í byrjunarliðinu frekar en Jordan Pickford og leikur sinn fyrsta leik fyrir England. Djed Spence er annar sem vekur athygli en hann er í vinstri bakverði. Hann hefur spilað þá stöðu vel áður fyrir félagslið og landslið en sumum fannst þetta ætti að vera tækifæri fyrir Lewis Hall að reyna að tryggja sér sætið áður en Nico O'Reilly kemur aftur inn í hópinn á þriðjudag. Your #ThreeLions for the first time in 2026 ❤️ pic.twitter.com/4K19bU4QWE— England (@England) March 27, 2026 James Garner er inni á miðjunni ásamt hinum reynda fyrirliða, Jordan Henderson. Þetta er fyrsti landsleikur hans en er um leið áfall fyrir bæði Kobbie Mainoo og Adam Wharton, sem hefðu vonast til að láta til sín taka í fjarveru Elliot Anderson og Declan Rice. Phil Foden fær síðan enn eitt tækifærið til að sýna að hann geti staðið sig á alþjóðavettvangi. Hann kemst ekki í lið Pep Guardiola í stóru leikjunum um þessar mundir. Fyrrverandi fyrirliði Englands, Wayne Rooney, kallaði stutta innkomu hans í bikarúrslitaleiknum „eins og skiptingu í góðgerðarleik". Foden spilaði vel sem fölsk nía fyrir landsliðið í nóvember og fær hann stórt tækifæri í kvöld á kostnað Cole Palmer. Dominic Solanke vinnur síðan baráttuna við Dominic Calvert-Lewin um að styrkja stöðu sína sem varaskeifa fyrir Harry Kane. Leikurinn er sýndur beint á SÝN Sport Viaplay. Byrjunarlið Englands í kvöld: Trafford, Livramento, Tomori, Maguire, Spence, Henderson, Garner, Foden, Madueke, Rashford, Solanke Varamenn: Ramsdale, Pickford, Steele, Hall, Wharton, Stones, Palmer, White, Mainoo, Calvert-Lewin, Barnes, Bowen.