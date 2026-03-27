Fótbolti

Selur húsið sitt til að komast á HM í fót­bolta

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Andy Milne hefur mætt á níu heimsmeistaramót til að styðja við bakið á enska landsliðinu í fótbolta en aldrei séð liðið vinna þann stóra. Hann sjálfur er þó oftast með bikarinn í stúkunni.
Þeir sem vilja fylgjast með heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar verða að gera ráð fyrir að það kosti skildinginn.

Hátt miðaverð, rándýr ferðakostnaður sem er alltaf að hækka og svo má ekki gleyma fæði og uppihaldi en Bandaríkjamenn ætla svo sannarlega að græða pening á gestum mótsins.

Englendingurinn Andy Milne hefur því ákveðið að selja húsið sitt til að fjármagna HM-ferðina í sumar.

„Þetta mun kosta heilmikla peninga,“ sagði hinn 62 ára gamli Milne við Mirror.

Sumir kannast kannski við andlit hans frá fyrri mótum. Milne er nefnilega að fara á sitt tíunda heimsmeistaramót í fótbolta. Hann hefur farið á níu karlamót og eitt kvennamót.

Oft sést hann halda á eftirlíkingu af sigurverðlaununum, sjálfum heimsbikarnum. Til að geta bætt enn einu heimsmeistaramótinu við í sumar hefur Milne nú sett sitt annað hús, sem er á Norður-Englandi, á sölu fyrir 58 milljónir íslenskra króna.

„Síðasta mót í Katar (2022) var gjöf til mín sjálfs. Ég hafði sparað í mörg ár fyrir það. Við höfum átt annað heimili í 27 ár, svo það virtist vera rétti tíminn til að fá pening fyrir það,“ sagði Milne en hann er kennari á eftirlaunum.

Þrátt fyrir að Milne reyni að ferðast ódýrt er hann viss um að það verði dýrt.

Ferðin felur nefnilega ekki bara í sér einn, tvo eða þrjá leiki. Hann ætlar að vera á staðnum í sjö vikur og er með miða alla leið í úrslitaleikinn.

Húsið sem nú er til sölu hefur Milne leigt út í langtímaleigu. Hann býr nú í Taílandi en fylgist þó enn náið með enska fótboltalandsliðinu. Þegar hann er á landsleikjum verður mikið um myndatökur með öðrum stuðningsmönnum.

Aftonbaldet fjallar um Andy Milne.

„Ég er þekktur alls staðar, jafnvel af skoskum stuðningsmönnum. Skotarnir bjóða mér alltaf í drykk. Einn bauð mér í Piña colada og annar bauð mér í romm og lime,“ sagði Milne.

England mætir Króatíu, Gana og Panama í úrslitakeppninni. HM fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.

Opnunarleikurinn verður spilaður 11. júní og er hann á milli Mexíkó og Suður-Afríku.

HM 2026 í fótbolta

