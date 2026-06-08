Olise með þrennu en Mbappé náði ekki að jafna markametið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. júní 2026 21:08 Michael Olise fagnar fyrsta marki sínu sem kom eftir skot Ousmane Dembele sem er með honum. Getty/Franco Arland Michael Olise var stjarna kvöldsins þegar Frakkar unnu 3-1 sigur á Norður-Írlandi í síðasta leik sínum fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta. Olise skoraði öll þrjú mörk franska liðsins í leiknum. Í fyrri tveimur mörkunum var hann réttur maður á réttum stað þegar boltinn féll fyrir hann í teignum en þriðja markið skoraði hann með stórglæsilegu skoti fyrir utan teig. Kylian Mbappé hefði jafnað markamet franska landsliðsins með marki en honum tókst ekki að skora þrátt fyrir að reyna mikið allan leikinn. Mbappé reyndi sex skot en ekkert þeirra rataði í markið. Mbappé er því enn með 56 mörk eða einu marki minna en methafinn Olivier Giroud. Olise kom Frökkum 1-0 tveimur mínútum fyrir hálfleik þegar hann fylgdi eftir skoti Ousmane Dembele í varnarmann og skoraði síðan aftur snemma í seinni hálfleiknum. Norður-Írar gáfust ekki upp og Patrick Kelly minnkaði muninn á 64. mínútu eftir stoðsendingu frá Shea Charles. Olise átti lokaorðið ellefu mínútum síðar þegar hann fékk boltann úti á kanti, lék upp að teignum og skoraði með frábæru skoti í fjærhornið. Olise næstum því tvöfaldaði markafjölda sinn fyrir franska landsliðið því hann hafði fyrir leikinn skoraði fjögur mörk í sextán landsleikjum. Frakkar fara því inn á HM með sigur en þeir töpuðu óvænt fyrir Fílabeinsströndinni í síðustu viku. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Fótbolti HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Fótbolti Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Íslenski boltinn Andrea opnar sig eftir sjálfsniðurrrif: „Andskotinn hafi það“ Sport Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Fótbolti Löggan þorði ekki að þiggja miða Fótbolti Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Fótbolti Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Enski boltinn Á HM eftir „grófa“ leiki með KR í Bestu deildinni Fótbolti Fleiri fréttir FIFA: Fær ekki að dæma á HM vegna komubannsins Olise með þrennu en Mbappé náði ekki að jafna markametið Gakpo skoraði tvö mörk í fimmtugasta landsleiknum Skotar svara fyrir sig eftir norskar ásakanir um svikin loforð Wiegman sendi kveðju til Íslands: „Gangi ykkur vel“ Platini með sakamálaákæru á hendur forseta FIFA Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Á HM eftir „grófa“ leiki með KR í Bestu deildinni Van Persie rekinn frá uppeldisfélaginu Svona var fundur Íslands fyrir leikinn við heimsmeistarana Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Löggan þorði ekki að þiggja miða HM-minning: Fékk ekki þrennuna sína fyrr en þrjátíu árum eftir dauða sinn Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Sjá meira