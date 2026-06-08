Fótbolti

Olise með þrennu en Mbappé náði ekki að jafna marka­metið

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Michael Olise fagnar fyrsta marki sínu sem kom eftir skot Ousmane Dembele sem er með honum.
Michael Olise fagnar fyrsta marki sínu sem kom eftir skot Ousmane Dembele sem er með honum. Getty/Franco Arland

Michael Olise var stjarna kvöldsins þegar Frakkar unnu 3-1 sigur á Norður-Írlandi í síðasta leik sínum fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta.

Olise skoraði öll þrjú mörk franska liðsins í leiknum. Í fyrri tveimur mörkunum var hann réttur maður á réttum stað þegar boltinn féll fyrir hann í teignum en þriðja markið skoraði hann með stórglæsilegu skoti fyrir utan teig.

Kylian Mbappé hefði jafnað markamet franska landsliðsins með marki en honum tókst ekki að skora þrátt fyrir að reyna mikið allan leikinn. Mbappé reyndi sex skot en ekkert þeirra rataði í markið.

Mbappé er því enn með 56 mörk eða einu marki minna en methafinn Olivier Giroud.

Olise kom Frökkum 1-0 tveimur mínútum fyrir hálfleik þegar hann fylgdi eftir skoti Ousmane Dembele í varnarmann og skoraði síðan aftur snemma í seinni hálfleiknum.

Norður-Írar gáfust ekki upp og Patrick Kelly minnkaði muninn á 64. mínútu eftir stoðsendingu frá Shea Charles.

Olise átti lokaorðið ellefu mínútum síðar þegar hann fékk boltann úti á kanti, lék upp að teignum og skoraði með frábæru skoti í fjærhornið.

Olise næstum því tvöfaldaði markafjölda sinn fyrir franska landsliðið því hann hafði fyrir leikinn skoraði fjögur mörk í sextán landsleikjum.

Frakkar fara því inn á HM með sigur en þeir töpuðu óvænt fyrir Fílabeinsströndinni í síðustu viku.

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