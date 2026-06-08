Fótbolti

HM-minning: Fékk ekki þrennuna sína fyrr en þrjá­tíu árum eftir dauða sinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bert Patenaude stillir sér hér upp fyrir einn af leikjum bandaríska landsliðsins á HM 1930.
Bert Patenaude stillir sér hér upp fyrir einn af leikjum bandaríska landsliðsins á HM 1930. @USMNT

Tuttugasta og þriðja heimsmeistaramótið í fótbolta hefst eftir þrjá daga og Vísir ætlar að telja niður í mótið með því að kafa ofan í sögubækur heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Í dag minnumst við tímamótaafreks sem viðkomandi fékk aldrei staðfest á meðan hann lifði.

Bandaríkjamanninum Bert Patenaude er nú eignaður heiðurinn af fyrstu þrennunni í sögu HM í knattspyrnu en það var ekki svo í sögubókum á síðustu öld. Það tók í raun 76 ár fyrir hann að fá eitt af þessum þremur mörkum skráð á réttan mann.

Þökk sé sönnunargögnum frá ýmsum sagnfræðingum og knattspyrnuáhugamönnum, auk ítarlegra rannsókna og staðfestingar frá bandaríska knattspyrnusambandinu, var Bert Patenaude loksins skráður í bækur FIFA með afturvirkum hætti sem fyrsti leikmaðurinn til að skora þrennu í sögu HM í knattspyrnu. 

Þetta er vegna þriggja marka hans í 3-0 sigri Bandaríkjanna á Paragvæ í Montevideo í Úrúgvæ þann 17. júlí 1930.

Lengi vel var Argentínumaðurinn Guillermo Stabile talinn vera fyrsti leikmaðurinn til að skora þrjú mörk í leik á HM. Þann 19. júlí 1930 skoraði argentínski framherjinn þrennu í 6-3 sigri þjóðar sinnar á Mexíkó, en eins og nú hefur verið staðfest, var það tveimur dögum eftir þrjú mörk Patenaude.

Patenaude skoraði fyrsta markið á tíundu mínútu. Annað mark á fimmtándu mínútu hafði verið eignað ýmsum aðilum: sem sjálfsmark Aurelio González, sem venjulegt mark Bandaríkjamannsins Tom Florie (samkvæmt opinberri leikskýrslu FIFA) eða sem annað mark Patenaude (samkvæmt bandaríska knattspyrnusambandinu). Mark frá Patenaude á fimmtugustu mínútu tryggði Bandaríkjunum 3–0 sigur á Suður-Ameríkönum.

FIFA tilkynnti svo þann 10. nóvember 2006 að Patenaude hefði verið fyrsti maðurinn til að skora þrennu í úrslitakeppni HM með því að staðfesta að öll mörkin voru hans.

Patenaude lést í nóvember 1974, á 65 ára afmælisdegi sínum. Hann fékk því ekki þrennuna sína staðfesta fyrr en þrjátíu árum eftir dauða sinn.

Patenaude lék aðeins fjóra landsleiki en skoraði sex mörk í þeim. Fjögur fyrstu mörkin hans komu á heimsmeistaramótinu 1930.

HM 2026 í fótbolta

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