Tuttugasta og þriðja heimsmeistaramótið í fótbolta hefst eftir þrjá daga og Vísir ætlar að telja niður í mótið með því að kafa ofan í sögubækur heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Í dag minnumst við tímamótaafreks sem viðkomandi fékk aldrei staðfest á meðan hann lifði.
Bandaríkjamanninum Bert Patenaude er nú eignaður heiðurinn af fyrstu þrennunni í sögu HM í knattspyrnu en það var ekki svo í sögubókum á síðustu öld. Það tók í raun 76 ár fyrir hann að fá eitt af þessum þremur mörkum skráð á réttan mann.
Þökk sé sönnunargögnum frá ýmsum sagnfræðingum og knattspyrnuáhugamönnum, auk ítarlegra rannsókna og staðfestingar frá bandaríska knattspyrnusambandinu, var Bert Patenaude loksins skráður í bækur FIFA með afturvirkum hætti sem fyrsti leikmaðurinn til að skora þrennu í sögu HM í knattspyrnu.
Þetta er vegna þriggja marka hans í 3-0 sigri Bandaríkjanna á Paragvæ í Montevideo í Úrúgvæ þann 17. júlí 1930.
📅 | #OTD 1930: Though not credited at the time, the 🇺🇸's Bert Patenaude records the first hat trick in @FIFAWorldCup history in a 3-0 win vs. 🇵🇾.@SoccerWriter details Patenaude's career and how his scoring milestone was finally recognized by @FIFAcom 76 years later.— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) July 17, 2020
📅 | #OTD 1930: Though not credited at the time, the 🇺🇸's Bert Patenaude records the first hat trick in @FIFAWorldCup history in a 3-0 win vs. 🇵🇾.@SoccerWriter details Patenaude's career and how his scoring milestone was finally recognized by @FIFAcom 76 years later.
Lengi vel var Argentínumaðurinn Guillermo Stabile talinn vera fyrsti leikmaðurinn til að skora þrjú mörk í leik á HM. Þann 19. júlí 1930 skoraði argentínski framherjinn þrennu í 6-3 sigri þjóðar sinnar á Mexíkó, en eins og nú hefur verið staðfest, var það tveimur dögum eftir þrjú mörk Patenaude.
Patenaude skoraði fyrsta markið á tíundu mínútu. Annað mark á fimmtándu mínútu hafði verið eignað ýmsum aðilum: sem sjálfsmark Aurelio González, sem venjulegt mark Bandaríkjamannsins Tom Florie (samkvæmt opinberri leikskýrslu FIFA) eða sem annað mark Patenaude (samkvæmt bandaríska knattspyrnusambandinu). Mark frá Patenaude á fimmtugustu mínútu tryggði Bandaríkjunum 3–0 sigur á Suður-Ameríkönum.
FIFA tilkynnti svo þann 10. nóvember 2006 að Patenaude hefði verið fyrsti maðurinn til að skora þrennu í úrslitakeppni HM með því að staðfesta að öll mörkin voru hans.
Patenaude lést í nóvember 1974, á 65 ára afmælisdegi sínum. Hann fékk því ekki þrennuna sína staðfesta fyrr en þrjátíu árum eftir dauða sinn.
Patenaude lék aðeins fjóra landsleiki en skoraði sex mörk í þeim. Fjögur fyrstu mörkin hans komu á heimsmeistaramótinu 1930.
💯 days, 💯 players | Bert PatenaudeThe forward has been entered in FIFA's records as the first player to score a hat trick in #WorldCup history by virtue of his three goals in the 🇺🇸️ USA's 3-0 win over Paraguay on 17 July 1930. pic.twitter.com/rPCNKwuQ0m— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 11, 2018
💯 days, 💯 players | Bert PatenaudeThe forward has been entered in FIFA's records as the first player to score a hat trick in #WorldCup history by virtue of his three goals in the 🇺🇸️ USA's 3-0 win over Paraguay on 17 July 1930. pic.twitter.com/rPCNKwuQ0m
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