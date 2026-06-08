Van Persie rekinn frá uppeldisfélaginu Andri Broddason skrifar 8. júní 2026 15:02 Robin van Persie hefur verið rekinn sem þjálfari Feyenoord í hollensku úrvalsdeildinni. Getty Robin Van Persie hefur verið rekinn sem þjálfari Feyenoord. Hann endaði tímabilið í öðru sæti hollensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á eftir PSV. Robin Van Persie er uppalinn leikmaður Feyenoord og var því kunnugur félaginu þegar hann var ráðinn í byrjun tímabils. Hann var fyrir það þjálfari Heerenveen í eitt tímabil. Gengi Van Persie var ekki nógu gott fyrir stjórn Feyenoord sem og langtímamarkmið og stefnu félagsins með hann undir stjórn. PSV endaði nítján stigum fyrir ofan Feyenoord auk þess að Feyenoord duttu snemma út í hollenska bikarnum. Gengi Van Persie í Evrópu var heldur ekki gott. Liðið tapaði í umspili um að komast í Meistaradeildina og tapaði sex leikjum af átta í Evrópudeildinni. Í yfirlýsingu frá félaginu er sagt að Van Persie hafi staðið sig vel að ná öðru sæti í erfiðri deild. Þrátt fyrir það var staða félagsins skoðuð og ákveðið að það væri betra að byrja næsta tímabil með nýjum þjálfara. Ekki er búið að tilkynna hver sá þjálfari er. Hollenski boltinn Mest lesið Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Fótbolti Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Íslenski boltinn Andrea opnar sig eftir sjálfsniðurrrif: „Andskotinn hafi það“ Sport Löggan þorði ekki að þiggja miða Fótbolti Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Fótbolti „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Fótbolti Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Fótbolti Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Fótbolti Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Fótbolti Fleiri fréttir Van Persie rekinn frá uppeldisfélaginu Svona var fundur Íslands fyrir leikinn við heimsmeistarana Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Löggan þorði ekki að þiggja miða HM-minning: Fékk ekki þrennuna sína fyrr en þrjátíu árum eftir dauða sinn Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Forritaði HM getraunaleik og býður hundrað þúsund í verðlaun Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Ollie Kane kynntur til leiks Messi á bekknum í sigri Argentínu HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? „Ég verð að spila“ Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Englendingar ósannfærandi í sigri Havertz aðalmaðurinn í sigri á Bandaríkjunum Sjá meira