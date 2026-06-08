Fótbolti

Van Persie rekinn frá uppeldisfélaginu

Andri Broddason skrifar
Robin van Persie hefur verið rekinn sem þjálfari Feyenoord í hollensku úrvalsdeildinni.
Robin van Persie hefur verið rekinn sem þjálfari Feyenoord í hollensku úrvalsdeildinni. Getty

Robin Van Persie hefur verið rekinn sem þjálfari Feyenoord. Hann endaði tímabilið í öðru sæti hollensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á eftir PSV.

Robin Van Persie er uppalinn leikmaður Feyenoord og var því kunnugur félaginu þegar hann var ráðinn í byrjun tímabils. Hann var fyrir það þjálfari Heerenveen í eitt tímabil.

Gengi Van Persie var ekki nógu gott fyrir stjórn Feyenoord sem og langtímamarkmið og stefnu félagsins með hann undir stjórn.

PSV endaði nítján stigum fyrir ofan Feyenoord auk þess að Feyenoord duttu snemma út í hollenska bikarnum. Gengi Van Persie í Evrópu var heldur ekki gott. Liðið tapaði í umspili um að komast í Meistaradeildina og tapaði sex leikjum af átta í Evrópudeildinni.

Í yfirlýsingu frá félaginu er sagt að Van Persie hafi staðið sig vel að ná öðru sæti í erfiðri deild. Þrátt fyrir það var staða félagsins skoðuð og ákveðið að það væri betra að byrja næsta tímabil með nýjum þjálfara. Ekki er búið að tilkynna hver sá þjálfari er.

Hollenski boltinn

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