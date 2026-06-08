Gakpo skoraði tvö mörk í fimmtugasta landsleiknum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. júní 2026 20:56 Cody Gakpo fagnar fyrra marki sínu í kvöld með Frenkie de Jong. Getty/Roy Lazet Liverpool-framherjinn Cody Gakpo hélt upp á fimmtugasta landsleikinn með tveimur mörkum þegar Holland vann 2-1 sigur á Úsbekistan í generalprufu sinni fyrir heimsmeistaramótið. Gakpo skoraði sitt tuttugasta mark í fimmtíu landsleikjum þegar hann kom Hollandi yfir í 1-0 á 32. mínútu. Markið kom úr vítaspyrnu. Yfirburðir Hollendinga voru miklir í fyrri hálfleik en mörkin urðu ekki fleiri. Úsbekistan, sem er á leið á HM undir stjórn Ítalans Fabio Cannavaro, tókst að jafna metin þegar Igor Sergeev skoraði í uppbótartíma. Þá voru Hollendingarnir orðnir manni færri eftir að varamaðurinn Guus Til fékk beint rautt spjald á 87. mínútu. Gakpo fékk aðra vítaspyrnu á áttundu mínútu í uppbótartíma og skoraði sigurmarkið úr henni. Hann hefur skorað 21 mark í 50 landsleikjum fyrir Holland, Úsbekistan tapaði 2-0 á móti Kanada í hinum undirbúningsleiknum í júní en liðið er í riðli með Portúgal, Kólumbíu og Kongó á HM. Hollendingar fara inn á HM með langþráðan sigur eftir 1-0 tap á móti Alsír og 1-1 jafntefli við Ekvador í leikjunum á undan. Holland er í riðli á HM með Japan, Svíþjóð og Túnis. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Fótbolti HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Fótbolti Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Íslenski boltinn Andrea opnar sig eftir sjálfsniðurrrif: „Andskotinn hafi það“ Sport Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Fótbolti Löggan þorði ekki að þiggja miða Fótbolti Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Fótbolti Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Enski boltinn Á HM eftir „grófa“ leiki með KR í Bestu deildinni Fótbolti Fleiri fréttir FIFA: Fær ekki að dæma á HM vegna komubannsins Olise með þrennu en Mbappé náði ekki að jafna markametið Gakpo skoraði tvö mörk í fimmtugasta landsleiknum Skotar svara fyrir sig eftir norskar ásakanir um svikin loforð Wiegman sendi kveðju til Íslands: „Gangi ykkur vel“ Platini með sakamálaákæru á hendur forseta FIFA Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Á HM eftir „grófa“ leiki með KR í Bestu deildinni Van Persie rekinn frá uppeldisfélaginu Svona var fundur Íslands fyrir leikinn við heimsmeistarana Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Löggan þorði ekki að þiggja miða HM-minning: Fékk ekki þrennuna sína fyrr en þrjátíu árum eftir dauða sinn Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Sjá meira