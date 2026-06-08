Fótbolti

Gakpo skoraði tvö mörk í fimm­tugasta lands­leiknum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Cody Gakpo fagnar fyrra marki sínu í kvöld með Frenkie de Jong.
Cody Gakpo fagnar fyrra marki sínu í kvöld með Frenkie de Jong. Getty/Roy Lazet

Liverpool-framherjinn Cody Gakpo hélt upp á fimmtugasta landsleikinn með tveimur mörkum þegar Holland vann 2-1 sigur á Úsbekistan í generalprufu sinni fyrir heimsmeistaramótið.

Gakpo skoraði sitt tuttugasta mark í fimmtíu landsleikjum þegar hann kom Hollandi yfir í 1-0 á 32. mínútu. Markið kom úr vítaspyrnu.

Yfirburðir Hollendinga voru miklir í fyrri hálfleik en mörkin urðu ekki fleiri.

Úsbekistan, sem er á leið á HM undir stjórn Ítalans Fabio Cannavaro, tókst að jafna metin þegar Igor Sergeev skoraði í uppbótartíma.

Þá voru Hollendingarnir orðnir manni færri eftir að varamaðurinn Guus Til fékk beint rautt spjald á 87. mínútu.

Gakpo fékk aðra vítaspyrnu á áttundu mínútu í uppbótartíma og skoraði sigurmarkið úr henni. Hann hefur skorað 21 mark í 50 landsleikjum fyrir Holland,

Úsbekistan tapaði 2-0 á móti Kanada í hinum undirbúningsleiknum í júní en liðið er í riðli með Portúgal, Kólumbíu og Kongó á HM.

Hollendingar fara inn á HM með langþráðan sigur eftir 1-0 tap á móti Alsír og 1-1 jafntefli við Ekvador í leikjunum á undan. Holland er í riðli á HM með Japan, Svíþjóð og Túnis.

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