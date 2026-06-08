Svona var fundur Íslands fyrir leikinn við heimsmeistarana Sindri Sverrisson skrifar 8. júní 2026 14:33 Glódís Perla Viggósdóttir leiðir Ísland inn á Laugardalsvöllinn á morgun gegn sjálfum heimsmeisturum Spánar. Getty/Bradley Collyer Fyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir og þjálfarinn Þorsteinn Halldórsson sátu fyrir svörum á blaðamannafundi fyrir leikinn við heimsmeistara Spánar á Laugardalsvelli annað kvöld. Liðin mætast í lokaumferð riðlakeppninnar í undankeppni HM 2027 í Brasilíu og hefst leikurinn klukkan 19 á morgun. Upptöku af fundinum má sjá hér að neðan. Klippa: Blaðamannafundur KSÍ fyrir leikinn gegn Spánverjum Spánn getur með sigri tryggt sig inn á HM en England, sem mætir Úkraínu á morgun, þarf á hjálp frá Íslendingum að halda. Ísland tryggði sér 3. sæti riðilsins með sigri gegn Úkraínu síðasta föstudag. Það þýðir að liðið verður áfram í A-deild á næstu leiktíð Þjóðadeildarinnar auk þess að fá mun færari leið í umspili um sæti á HM heldur en Úkraína sem auk þess fellur niður í B-deild. Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Mest lesið Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Fótbolti Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Íslenski boltinn Andrea opnar sig eftir sjálfsniðurrrif: „Andskotinn hafi það“ Sport Löggan þorði ekki að þiggja miða Fótbolti Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Fótbolti „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Fótbolti Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Fótbolti Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Fótbolti Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Fótbolti Fleiri fréttir Van Persie rekinn frá uppeldisfélaginu Svona var fundur Íslands fyrir leikinn við heimsmeistarana Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Löggan þorði ekki að þiggja miða HM-minning: Fékk ekki þrennuna sína fyrr en þrjátíu árum eftir dauða sinn Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Forritaði HM getraunaleik og býður hundrað þúsund í verðlaun Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Ollie Kane kynntur til leiks Messi á bekknum í sigri Argentínu HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? „Ég verð að spila“ Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Englendingar ósannfærandi í sigri Havertz aðalmaðurinn í sigri á Bandaríkjunum Sjá meira