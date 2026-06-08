Fótbolti

Svona var fundur Ís­lands fyrir leikinn við heims­meistarana

Sindri Sverrisson skrifar
Glódís Perla Viggósdóttir leiðir Ísland inn á Laugardalsvöllinn á morgun gegn sjálfum heimsmeisturum Spánar.
Glódís Perla Viggósdóttir leiðir Ísland inn á Laugardalsvöllinn á morgun gegn sjálfum heimsmeisturum Spánar. Getty/Bradley Collyer

Fyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir og þjálfarinn Þorsteinn Halldórsson sátu fyrir svörum á blaðamannafundi fyrir leikinn við heimsmeistara Spánar á Laugardalsvelli annað kvöld.

Liðin mætast í lokaumferð riðlakeppninnar í undankeppni HM 2027 í Brasilíu og hefst leikurinn klukkan 19 á morgun. 

Upptöku af fundinum má sjá hér að neðan.

Klippa: Blaðamannafundur KSÍ fyrir leikinn gegn Spánverjum

Spánn getur með sigri tryggt sig inn á HM en England, sem mætir Úkraínu á morgun, þarf á hjálp frá Íslendingum að halda.

Ísland tryggði sér 3. sæti riðilsins með sigri gegn Úkraínu síðasta föstudag. Það þýðir að liðið verður áfram í A-deild á næstu leiktíð Þjóðadeildarinnar auk þess að fá mun færari leið í umspili um sæti á HM heldur en Úkraína sem auk þess fellur niður í B-deild.

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