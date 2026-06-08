Fótbolti

FIFA: Fær ekki að dæma á HM vegna komubannsins

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Omar Artan missir af tækifærinu á að dæma á HM í fótbolta af því að honum var ekki hleypt inn í Bandaríkin.
Omar Artan missir af tækifærinu á að dæma á HM í fótbolta af því að honum var ekki hleypt inn í Bandaríkin. Getty/Hector Vivas

Sómalski dómarinn Omar Artan fær ekki að vera dómari á heimsmeistaramótinu í fótbolta eftir að honum var meinað að koma inn í Bandaríkin á mánudag.

Artan kom til Miami í dag en þurfti að snúa við í vegabréfaeftirlitinu og ferðast aftur til Istanbúl.

Seint á mánudagskvöld staðfesti Alþjóðaknattspyrnusambandið að Artan fengi ekki að dæma á HM.

„Fifa getur staðfest að Omar Artan mun ekki geta þjálfað eða dæmt á HM eftir að honum var meinaður aðgangur að Bandaríkjunum,“ sagði talsmaður sambandsins við AFP.

Omar Artan var valinn besti afríski dómarinn af afríska knattspyrnusambandinu í fyrra.

Ciise Aden Abshir, sem starfar í íþróttamálaráðuneyti Sómalíu og er fyrrverandi fyrirliði landsliðsins, brást harkalega við ákvörðuninni um að meina Artan inngöngu.

„Að meina honum inngöngu í Bandaríkin og koma í veg fyrir að hann dæmi fyrirhugaða leiki skaðar ekki aðeins hann persónulega, heldur grefur það einnig undan skuldbindingu fótboltans til réttlætis og heiðarlegs leiks,“ sagði Ciise Aden Abshir við AFP fyrr á mánudag.

Ekki er vitað hvers vegna Artan var stöðvaður í Miami en Sómalía er meðal þeirra landa sem Bandaríkin hafa strangar reglur um komubann gegn. Að sögn Abshir mun Artan hafa verið með gilda vegabréfsáritun.

Nú er ljóst að hann verður ekki einn af dómurum HM.

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