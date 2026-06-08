FIFA: Fær ekki að dæma á HM vegna komubannsins Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. júní 2026 21:23 Omar Artan missir af tækifærinu á að dæma á HM í fótbolta af því að honum var ekki hleypt inn í Bandaríkin. Getty/Hector Vivas Sómalski dómarinn Omar Artan fær ekki að vera dómari á heimsmeistaramótinu í fótbolta eftir að honum var meinað að koma inn í Bandaríkin á mánudag. Artan kom til Miami í dag en þurfti að snúa við í vegabréfaeftirlitinu og ferðast aftur til Istanbúl. Seint á mánudagskvöld staðfesti Alþjóðaknattspyrnusambandið að Artan fengi ekki að dæma á HM. Somali referee Omar Artan, who was set to be the first from his country to officiate at the World Cup finals, has been denied entry to the United States. pic.twitter.com/Tf4zsMSI25— BBC Sport (@BBCSport) June 8, 2026 „Fifa getur staðfest að Omar Artan mun ekki geta þjálfað eða dæmt á HM eftir að honum var meinaður aðgangur að Bandaríkjunum,“ sagði talsmaður sambandsins við AFP. Omar Artan var valinn besti afríski dómarinn af afríska knattspyrnusambandinu í fyrra. Ciise Aden Abshir, sem starfar í íþróttamálaráðuneyti Sómalíu og er fyrrverandi fyrirliði landsliðsins, brást harkalega við ákvörðuninni um að meina Artan inngöngu. „Að meina honum inngöngu í Bandaríkin og koma í veg fyrir að hann dæmi fyrirhugaða leiki skaðar ekki aðeins hann persónulega, heldur grefur það einnig undan skuldbindingu fótboltans til réttlætis og heiðarlegs leiks,“ sagði Ciise Aden Abshir við AFP fyrr á mánudag. Ekki er vitað hvers vegna Artan var stöðvaður í Miami en Sómalía er meðal þeirra landa sem Bandaríkin hafa strangar reglur um komubann gegn. Að sögn Abshir mun Artan hafa verið með gilda vegabréfsáritun. Nú er ljóst að hann verður ekki einn af dómurum HM. Somali referee Omar Abdulkadir Artan denied US entry ahead of World Cup. Here’s what we know about him ⤵️ pic.twitter.com/oPRqMRoGTX— AJE Sport (@AJE_Sport) June 8, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Fótbolti HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Fótbolti Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Íslenski boltinn Andrea opnar sig eftir sjálfsniðurrrif: „Andskotinn hafi það“ Sport Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Fótbolti Löggan þorði ekki að þiggja miða Fótbolti Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Fótbolti Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Enski boltinn Á HM eftir „grófa“ leiki með KR í Bestu deildinni Fótbolti Fleiri fréttir FIFA: Fær ekki að dæma á HM vegna komubannsins Olise með þrennu en Mbappé náði ekki að jafna markametið Gakpo skoraði tvö mörk í fimmtugasta landsleiknum Skotar svara fyrir sig eftir norskar ásakanir um svikin loforð Wiegman sendi kveðju til Íslands: „Gangi ykkur vel“ Platini með sakamálaákæru á hendur forseta FIFA Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Á HM eftir „grófa“ leiki með KR í Bestu deildinni Van Persie rekinn frá uppeldisfélaginu Svona var fundur Íslands fyrir leikinn við heimsmeistarana Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Löggan þorði ekki að þiggja miða HM-minning: Fékk ekki þrennuna sína fyrr en þrjátíu árum eftir dauða sinn Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Sjá meira