Fótbolti

Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM

Valur Páll Eiríksson skrifar
Ödegaard fagnar marki sínu í kvöld.
Ödegaard fagnar marki sínu í kvöld. Vincent Carchietta/Getty Images

Martin Ödegaard sá til þess að Noregur náði jafntefli gegn Marokkó í síðasta æfingaleik beggja liða fyrir komandi heimsmeistaramót.

Leikurinn fór fram á Sports Illustrated leikvanginum í New York þar sem Brahim Diaz kom Marokkó yfir snemma leiks. Ödegaard jafnaði leikinn svo á 75 mínútu og þar við sat.

Þeir Ödegaard og Erling Haaland voru báðir í byrjunarliði Norðmanna í dag eftir að hafa hvílt í sigri á Svíþjóð í síðustu viku.

Mario Pasalic tryggði Króatíu svo 2-1 sigur á Slóveníu í grannaslag sem fram fór í Króatíu. Luka Modric hafði komið Króötum yfir áður en Andraz Sporar jafnaði fyrir Slóveníu á 83 mínútu.

Komið var fram á þriðju mínútu uppbótartíma þegar Pasalic, leikmaður Atalanta á Ítalíu, tryggði Króötum sigurinn.

Ítalía komst ekki á HM og valdi hálfgert unglingalið í sína landsleiki. Hinn tvítugi Francesco Pio Esposito, leikmaður Inter, skoraði eina markið í 1-0 útisigri á Grikkjum í kvöld.

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