Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Valur Páll Eiríksson skrifar 7. júní 2026 21:30 Ödegaard fagnar marki sínu í kvöld. Vincent Carchietta/Getty Images Martin Ödegaard sá til þess að Noregur náði jafntefli gegn Marokkó í síðasta æfingaleik beggja liða fyrir komandi heimsmeistaramót. Leikurinn fór fram á Sports Illustrated leikvanginum í New York þar sem Brahim Diaz kom Marokkó yfir snemma leiks. Ödegaard jafnaði leikinn svo á 75 mínútu og þar við sat. Þeir Ödegaard og Erling Haaland voru báðir í byrjunarliði Norðmanna í dag eftir að hafa hvílt í sigri á Svíþjóð í síðustu viku. Mario Pasalic tryggði Króatíu svo 2-1 sigur á Slóveníu í grannaslag sem fram fór í Króatíu. Luka Modric hafði komið Króötum yfir áður en Andraz Sporar jafnaði fyrir Slóveníu á 83 mínútu. Komið var fram á þriðju mínútu uppbótartíma þegar Pasalic, leikmaður Atalanta á Ítalíu, tryggði Króötum sigurinn. Ítalía komst ekki á HM og valdi hálfgert unglingalið í sína landsleiki. Hinn tvítugi Francesco Pio Esposito, leikmaður Inter, skoraði eina markið í 1-0 útisigri á Grikkjum í kvöld. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Fótbolti Biles flutt á spítala og er þakklát að vera á lífi Sport Ollie Kane kynntur til leiks Fótbolti „Hann breytti kúlturnum“ Handbolti Býst við skömmum frá KSÍ Íslenski boltinn Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Íslenski boltinn Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Fótbolti Keppnin stoppuð eftir árekstur Leclerc Formúla 1 Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Fótbolti Yngsti sigurvegari í sögu Mónakó Formúla 1 Fleiri fréttir „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Forritaði HM getraunaleik og býður hundrað þúsund í verðlaun Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Ollie Kane kynntur til leiks Messi á bekknum í sigri Argentínu HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? „Ég verð að spila“ Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Englendingar ósannfærandi í sigri Havertz aðalmaðurinn í sigri á Bandaríkjunum Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Vestri valtaði yfir Völsung Vonar að völlurinn verði ekki til vandræða Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Rauði djöfullinn Doku gerir varnarmenn gráhærða Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Landsliðsmenn Íran komnir með ferðaleyfi til Bandaríkjanna Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada HM-minning: „Leyfið þeim að kyssast“ Sjá meira