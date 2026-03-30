Íslenski boltinn

Sér­fræðingarnir svara: Spenntastir fyrir nýju Skagamönnunum og strákunum fyrir norðan

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Hvaða leikmann eru sérfræðingar Stúkunnar spenntastir að sjá í Bestu deild karla í sumar? Svörin voru alls konar.

Keppni í Bestu deild karla hefst föstudaginn 10. apríl þegar Íslandsmeistarar Víkings taka á móti Breiðabliki.

Í tilefni þess að það styttist óðum í fótboltasumrið fékk Vísir sérfræðinga Stúkunnar, þá Bjarna Guðjónsson, Albert Ingason, Baldur Sigurðsson og Halldór Árnason, til að svara fimm spurningum um Bestu deild karla.

Fyrsta spurningin sem var borin upp fyrir sérfræðingana var hvaða leikmann þeir væru spenntastir fyrir að sjá í deildinni í sumar.

Klippa: Hvaða leikmann ertu spennastur fyrir að sjá í sumar?

Bjarni og Baldur nefndu báðir Gísla Eyjólfsson, nýjan leikmann ÍA, auk þess sem Baldur bætti öðrum nýjum Skagamanni við, Guðmundi Þórarinssyni. Albert hlakkar mest til að sjá Þórsarann unga Einar Frey Halldórsson. Halldór hélt sig einnig fyrir norðan en hann nefndi Danijel Dejan Djuric sem gekk í raðir KA á dögunum.

