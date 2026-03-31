Íslenski boltinn

„Vil sjá Kefl­víkinga koma sér á þann stað sem þeir voru á“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Sindri Snær Magnússon fylgist af aðdáun með leikfimitilþrifum Frans Elvarssonar. vísir/viktor

Baldur Sigurðsson, sérfræðingur Stúkunnar, segir forgangsatriði fyrir Keflavík að festa sig aftur í sessi í efstu deild. Honum líst vel á hvernig Keflvíkingar hafa styrkt sig í vetur en hefur smá áhyggjur af varnarleik nýliðanna.

Keflavík er spáð tólfta og neðsta sæti Bestu deildar karla í árlegri spá íþróttadeildar Vísis og Sýnar.

Keflavík vann sér sæti í Bestu deildinni með því að fara í gegnum umspil Lengjudeildarinnar í fyrra. Keflvíkingar eru því mættir aftur í deild þeirra bestu en þeir hafa þrisvar sinnum fallið úr henni síðan 2015.

„Ég held að það sé bara eðlilegt að gera ekki of miklar væntingar. Mínar væntingar til minna gömlu félaga, sem ég hef smá tilfinningar til, er að þeir komi sér út úr þessu jójó dæmi sem þeir hafa verið í síðan að þeir féllu fyrst 2015 eftir að hafa verið lengi uppi. Það er búið að vera allt of mikið jójó síðan þá,“ sagði Baldur er hann var beðinn um að rýna í lið Keflavíkur.

„Ég sé alveg, skoðandi frammistöðu þeirra í vetur, hvað sem er að marka þær, og hópinn, að við munum alveg sjá þá vera þarna í neðri hlutanum. Þeir munu vera að berjast fyrir lífi sínu. En þeir eru samt með reynslu í hópnum, kjarna og mannskap sem getur gert það að verkum að þeir haldi sér uppi ef þeir springa út. Þeir eru komnir með Baldur Loga [Guðlaugsson]. Alghoul-bræðurnir [Muhamed og Halid] eru sameinaðir og það eru púsl sem þurfa að smella svo að þetta endi á því að þeir haldi sér uppi. Ég vil svo sjá Keflvíkinga koma sér á þann stað sem þeir voru á, að verða frambærilegt og gott efstu deildar lið.“

Krefjandi fyrir Ásgeir Orra

Baldur segir nýliðana hafa gert vel á félagaskiptamarkaðnum í vetur en telur að þeir þurfi að gera aðeins meira á þeim vettvangi.

„Mér hefur litist nokkuð vel á styrkingarnar eins og ég talaði um. Baldur Logi kom og ég er mjög hrifinn af honum. Hann er öflugur og hinn Alghoul-bróðirinn, Halid, var að koma og það er gaman að sjá hvernig hann mun plumma sig í efstu deild,“ sagði Baldur.

„Talandi um að bæta við sig hefur maður smá áhyggjur af markmannsstöðunni og varnarleiknum í heild sinni. Ég hefði viljað sjá þá styrkja sig þar. Ég er ekki að tala um það að það þurfi að skipta út Ásgeiri Orra [Magnússyni] fyrst Sindri [Kristinn Ólafsson] er farinn út, en það verður krefjandi fyrir hann að koma og sýna sig eftir meiðsli. Það er alltaf þannig að þegar lið eru að berjast fyrir lífi sínu þarf markmaðurinn að eiga sitt besta tímabil og hann mun þurfa að vinna einhverja leiki fyrir þá. En ég hefði viljað sjá þá styrkja sig aðeins í vörninni.“

Keflavík sækir KR heim í 1. umferð Bestu deildar karla klukkan 17:00 sunnudaginn 12. apríl.

Besta deild karla Keflavík ÍF

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið