Ekkert flugvallarverkfall á Spáni á morgun en kannski á mánu­dag

Lovísa Arnardóttir skrifar
Icelandair á að fljúga til Barcelona og Tenerife á mánudag. Ekki liggur fyrir hvort einhver töf verði eða flugi frestað vegna yfirvofandi verkfalls.
Icelandair á að fljúga til Barcelona og Tenerife á mánudag. Ekki liggur fyrir hvort einhver töf verði eða flugi frestað vegna yfirvofandi verkfalls.

Búið er að aflýsa verkfalli spænsks flugvallarstarfsfólks sem áætlað hafði verið á morgun. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Icelandair segir enn verkfall á áætlun á mánudag. 

Icelandair fylgist vel með og láti farþega vita verði einhverjar breytingar á flugi. Áætlun á mánudag er bæði flug til Tenerife og til Barcelona.

„Það er búið að aflýsa verkfalli á morgun en nú er næstu plön á mánudaginn þannig við tökum stöðuna þá,“ segir Guðni.

Greint var frá því í gær á Vísi að til stæði að fara í verkfall á flugvellinum á Tenerife en aðgerðirnar eiga við um allan Spán og því falla öll flug félagsins til meginlands Spánar undir.

„Við vorum búin að láta senda upplýsingapóst á farþega um að þetta væri mögulegt en erum búin að senda annan núna um að það verði ekki af þessu,“ segir Guðni og að félagið verði í sambandi við farþega sem eiga flug á mánudag þegar nær dregur verði af einhverjum aðgerðum. 

Spánn Kjaramál Icelandair Fréttir af flugi

