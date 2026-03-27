Ekkert flugvallarverkfall á Spáni á morgun en kannski á mánudag Lovísa Arnardóttir skrifar 27. mars 2026 11:07 Icelandair á að fljúga til Barcelona og Tenerife á mánudag. Ekki liggur fyrir hvort einhver töf verði eða flugi frestað vegna yfirvofandi verkfalls. Vísir/Getty Búið er að aflýsa verkfalli spænsks flugvallarstarfsfólks sem áætlað hafði verið á morgun. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Icelandair segir enn verkfall á áætlun á mánudag. Icelandair fylgist vel með og láti farþega vita verði einhverjar breytingar á flugi. Áætlun á mánudag er bæði flug til Tenerife og til Barcelona. „Það er búið að aflýsa verkfalli á morgun en nú er næstu plön á mánudaginn þannig við tökum stöðuna þá," segir Guðni. Greint var frá því í gær á Vísi að til stæði að fara í verkfall á flugvellinum á Tenerife en aðgerðirnar eiga við um allan Spán og því falla öll flug félagsins til meginlands Spánar undir. „Við vorum búin að láta senda upplýsingapóst á farþega um að þetta væri mögulegt en erum búin að senda annan núna um að það verði ekki af þessu," segir Guðni og að félagið verði í sambandi við farþega sem eiga flug á mánudag þegar nær dregur verði af einhverjum aðgerðum.