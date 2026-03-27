Leikskólabarn strauk af leikskólanum Áshamri í Hafnarfirði og gekk sjálft heim til sín. Árdís Ármannsdóttir, sviðsstjóri þjónustu- og þróunarsviðs Hafnarfjarðarbæjar, segir að strax hafi verið gripið til úrbóta. Barnið hafi farið yfir lágar girðingar á lóðinni sem hafi verið til staðar vegna framkvæmda.
Atvikið átti sér stað á miðvikudaginn, þann 25. mars. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafði barnið verið úti að leika þegar það fór af leikskólanum og svo heim til sín.
„Starfsfólk brást fljótt við, barnið var komið á leikskólann aftur stuttu seinna og innan við 30 mínútum síðar var verktaki lóðar búinn að fjarlægja lágar girðingar af lóðinni sem reyndust orsakavaldurinn,“ segir Árdís í skriflegu svari til fréttastofu um málið.
Hún segir foreldra barnsins hafa verið meðvitaða og upplýsta en að ekki hafi þótt ástæða til að upplýsa aðra foreldra þar sem gripið hafi verið strax til úrbóta.
Leikskólinn Áshamar er við Áshamar 9 í jaðri Hamrahverfis í Hafnarfirði. Samkvæmt heimasíðu bæjarins er rekstrarleyfi fyrir 120 börn. Á vef HMS má sjá að leikskólinn var byggður í fyrra og er sex deilda. Hann er 19. leikskóli bæjarfélagsins og er lögð sérstök áhersla á útikennslu samkvæmt heimasíðu bæjarins.
Álíka atvik átti sér stað í fyrra þegar barn ráfaði af leikskóla í Garðabæ og í Bónus. Þar var hringt á lögreglu eftir að nágranni barnsins sá það og lét foreldra vita.
