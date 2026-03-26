Fimmtán ára stúlka drap tvo fyrir Foxtrot-gengið Samúel Karl Ólason skrifar 26. mars 2026 22:06 Lögreglan í Svíþjóð telur morð stúlkunnar tengjast skipulagðri glæpastarfsemi og er hún talin hafa framið morðin fyrir Foxtrot-gengið alræmda. Getty/Nils Petter Nilsson Fimmtán ára stúlka hefur verið handtekinn í Svíþjóð en hún er grunuð um að hafa skotið tvo drengi til bana. Hún mun hafa skotið sautján ára dreng skammt frá Stokkhólmi á mánudaginn og í gær skaut hún fimmtán ára dreng í Malmö. Grunur leikur á um að hún hafi framið morðin fyrir Foxtrot-gengið alræmda. Lögregluna grunaði strax á mánudaginn að stúlkan hefði myrt drenginn suður af Stokkhólmi en hún mun hafa komist upp í lest til Malmö áður en hún var gómuð. Auk stúlkunnar var sautján ára drengur handtekinn en hann var með henni þegar hún fannst eftir morðið í Malmö og voru þau bæði vopnuð skotvopnum. Þá er einnig búið að handtaka 35 ára mann vegna málsins. Samkvæmt heimildum sænska ríkisútvarpsins var bróðir drengsins í Malmö tengdur Rumba-glæpasamtökunum, sem eru í samkeppni við Foxtrot. Í frétt Expressen segir að Malmö sé nú eitt af höfuðvígum Foxtrot í Svíþjóð og munu margir glæpamenn í borginni hafa gengið til liðs við samtökin. Átök umsvifamikilla glæpasamtaka í Svíþjóð hafa skotið Svíum skelk í bringu á undanförnum árum en harka þessara átaka hefur verið mjög mikil. Þá hafa glæpagengin mikið notað börn til ofbeldisverka og morða þar sem notast er við hnífa, skotvopn og jafnvel sprengjur. Samhliða þessari auknu hörku hefur það einnig færst í aukana að saklaust fólk láti lífið í þessum átökum glæpamanna. Spila stóra rullu í smygli fíkniefna og skotvopna Foxtrot-gengið hefur í nokkur ár verið mjög umsvifamikið í Svíþjóð og er gjarnan bendlað við ofbeldisverk þar í landi. Samtökin eru sögð spila stóra rullu í flutningi fíkniefna til Svíþjóðar og annarra ríkja í Evrópu, auk þess sem þau eru sögð smygla skotvopnum. Samtökin hafa verið leidd af manni af írönskum uppruna sem heitir Rawa Majid. Sá er kallaður Kúrdíski refurinn og hefur stýrt Foxtrot frá Tyrklandi. Hann er nú talinn í Íran en þar átti hann að hafa verið handtekinn árið 2023. Bandaríkjamenn og Bretar héldu því fram í fyrra að hann hefði notað Foxtrot-samtökin til að gera árásir á gyðinga í Svíþjóð fyrir hönd klerkastjórnarinnar í Íran. Majid var sagður hafa átt í beinu samstarfi við leyniþjónustur í Íran.