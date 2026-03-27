Gulir og glaðir orðnir fjólubláir aftur Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. mars 2026 23:15 Feðgarnir Haraldur Ingólfsson og Haukur Andri Haraldsson. @ia_akranes/Jón Gautur Skagamenn tengja saman gamla og nýja tíma í gegnum eina sigursælustu Skagafjölskylduna fyrr og síðar. ÍA hefur kynnt nýjan varabúning sinn fyrir komandi tímabil og sú ákvörðun var tekin að taka aftur upp fjólubláa litinn. Í auglýsingu fyrir nýja fjölbláa varabúninginn má sjá feðgana Harald Ingólfsson og Hauk Andra Haraldsson saman. Haraldur var lykilmaður í Skagaliðinu sem vann fimm Íslandsmeistaratitla í röð frá 1992 til 1996 og átti þá meðal annars flestar stoðsendingar í deildinni á sex tímabilum í röð. Skagamenn sýna einmitt myndband af einu af mörkunum sem Haraldur skoraði í fjólubláa búninginum sem Skagamenn notuðu á þessum sigursæla tíma. Nú er sonur hans, Haukur, í Skagaliðinu og þeir stilltu sér upp fyrir myndatöku eins og sjá má hér fyrir neðan. Haukur fær ekki aðeins hæfileika og sigursæld í gegnum föður sinn því móðir hans Jónína Víglundsdóttir var líka bæði Íslands- og bikarmeistari með Skagaliðinu á sínum tíma.