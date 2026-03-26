Íslenski boltinn

Jóhann Berg hætti við að skrifa undir

Sindri Sverrisson skrifar
Jóhann Berg Guðmundsson lék sinn hundraðasta landsleik í nóvember en hér er hann í vináttulandsleik við Englendinga. Getty/Marc Atkins

Jóhann Berg Guðmundsson hefur verið sterklega orðaður við heimkomu í Breiðablik en ekkert verður af henni, í bili að minnsta kosti.

Frá þessu greinir Fótbolti.net í dag og hefur eftir heimildum að Jóhann hafi verið búinn að ná samkomulagi við Breiðablik um kaup og kjör en á endanum hafnað því að skrifa undir samning.

Ekki er því ljóst hvað tekur við hjá þessum 35 ára gamla landsliðsmanni en hann er laus og liðugur eftir að hafa fengið samningi sínum við Al Dhafra í Sameinuðu arabísku furstadæmunum rift.

Jóhann var ekki valinn í landsliðshóp Íslands sem nú er staddur í Kanada, til að spila vináttulandsleiki við heimamenn á laugardag og við Haítí í fram.

„Það eru tímamót hjá honum, hvað gera skal. Ég tjáði honum það að hann gæti hjálpað okkur í haust. Maður hefur ekki áhrif á það sem hann og fjölskylda hans gera. Það væri innspýting fyrir Bestu deildina að sjá hann kljást við Gylfa í fyrsta leik í Bestu deildinni,“ sagði Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari en Víkingur og Breiðablik mætast í fyrstu umferð Bestu deildarinnar 10. apríl.

Jóhann lék sinn hundraðasta A-landsleik í nóvember, í undankeppni HM, og var svo einnig í B-landsliðshópnum sem fór til Mexíkó í síðasta mánuði og spilaði vináttulandsleik við heimamenn.

Hann hefur verið atvinnumaður í fótbolta frá því að hann skrifaði undir samning við hollenska félagið AZ í ársbyrjun 2009. Jóhann lék svo með Charlton og Burnley á Englandi, þar á meðal sjö leiktíðir í ensku úrvalsdeildinni, áður en hann fór til Al Orobah í Sádi-Arabíu í ágúst 2024 og svo þaðan til Al Dhafra ári síðar.

Besta deild karla Breiðablik

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið