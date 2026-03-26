Spænski landsliðsmiðjumaðurinn Rodri, handhafi Gullboltans 2024, hefur nú viðurkennt að það yrði erfitt fyrir hann að hafna tilboði frá Real Madrid.
„Ég á eitt ár eftir af samningnum mínum við Manchester City. Á einhverjum tímapunkti setjumst við niður og ræðum málin,“ sagði Rodri við spænsku útvarpsstöðina Onda Cero.
„Þó að ég hafi spilað með Atlético Madrid þá held ég dyrunum opnum varðandi Real Madrid. Maður getur ekki snúið baki við bestu félögunum,“ sagði Rodri.
Þessi 29 ára miðjumaður kom nefnilega til City frá Atlético Madrid á sínum tíma, árið 2019, og hefur undir handleiðslu Pep Guardiola orðið einn besti leikmaður heims, sérstaklega í sinni stöðu.
Hann sleit hins vegar krossband í hné haustið 2024, skömmu eftir að hafa sagt á blaðamannafundi að álagið á leikmenn væri orðið slíkt, vegna fjölgunar leikja, að þeir gætu neyðst til að fara í verkfall.
Í viðtalinu við Onda Cero, í landsleikjahléinu sem nú stendur yfir, minntist Rodri einmitt einnig á hið mikla álag sem fylgir því að spila með toppliði í bestu landsdeild heims; ensku úrvalsdeildinni.
🚨 Rodri: “I have one year left on my contract at Man City. At some point we'll have to sit down and talk”.“Real Madrid is NOT a closed door for me”, told Onda Cero. pic.twitter.com/nAcaZxR75p— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2026
„Ég myndi auðvitað vilja snúa aftur [í spænsku deildina einn daginn]. Þetta hófst allt hjá mér í La Liga og ég fylgist enn með deildinni þó að ég geri það ekki eins mikið og áður.
Og ég verð að viðurkenna að enska úrvalsdeildin er minn veikleiki. Þetta er frábær deild en á sama tíma mjög krefjandi svo hún reynir á þolmörk manns. Ég er búinn að vera þar í sjö ár núna og tek eftir því hvað tíminn líður en í augnablikinu er ég mjög ánægður þar,“ sagði Rodri.
„Ég er í augnablikinu að jafna mig af meiðslum og það sem ég hef áhyggjur af núna er að ná aftur á mitt besta stig, í mitt fyrra form. Ekki samningsmálin. Það kemur að þeim. En núna sérstaklega með HM handan við hornið er nauðsynlegt að ég komist á mitt besta stig,“ sagði Rodri.