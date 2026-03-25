Íranir hafa hafnað tillögu Bandaríkjamanna um friðarsamkomulag vegna yfirstandandi stríðs Ísraela og Bandaríkjamanna á hendur Írönum. Þetta hefur íranski ríkismiðillinn Press TV eftir embættismanni þar í landi.
Press TV hefur eftir embættismanninum, sem er ónafngreindur, að Íranir muni binda endi á stríðið þegar þeim hentar og þegar þeirra kröfum er mætt. Komið hefur fram að Íranir séu ekki tilbúnir að semja um vopnahlé heldur séu stríðslok eini möguleikinn sem sé þeim tækur.
Óljóst hefur verið hvort friðarviðræður Bandaríkjamanna og Írana hafi yfir höfuð farið fram undanfarna daga en Donald Trump Bandaríkjaforseti ítrekaði í gærkvöldi að svo væri. Talsmaður íranska hersins sagði aftur á móti við AP í dag að engar viðræður hafi verið í gangi.
Samkvæmt fréttavakt BBC voru lögð fram skilyrði friðarsamkomulags af hálfu Írana en þau voru meðal annars að andstæðingar láti af árásum að fullu og greiði fyrir þær skemmdir sem þeir hafa valdið og viðurkenning á fullveldi Írana yfir Hormússundi.
Þá hafi komið fram að tillögur Bandaríkjastjórnar hafi falið í sér kröfur sem næðu fram úr hófi.
Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna sendi frá sér yfirlýsingu þess efnis að fallhlífahermenn hefðu verið sendir til Íran þá og þegar. Ekki voru gefnar nánari upplýsingar um aðgerðina af öryggisástæðum.
Forsvarsmenn varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna eru sagðir undirbúa það að senda um þrjú þúsund fallhlífarhermenn til Mið-Austurlanda. Hlutverk þeirra yrði að styðja við aðgerðir gegn Íran. Einnig er verið að senda landgönguliða á svæðið.
Einhverjar þreifingar virðast hafa átt sér stað á bakvið tjöldin milli stjórnvalda í Bandaríkjunum og Íran um mögulegar leiðir til að binda enda á átökin sem nú standa yfir, ef marka má erlenda miðla. Eiginlegar viðræður virðast þó ekki hafnar.