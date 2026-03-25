Fjölga plássum og breyta nafni eins leikskóla Lovísa Arnardóttir skrifar 25. mars 2026 13:27 Samningurinn var undirritaður við athöfn utandyra, í trjálundinum við Barnaskóla Hjallastefnunnar. Aðsend Fjölga á leikskólaplássum á Hjallastefnuleikskóla í Garðabæ um 30 á næsta ári. Garðabær og Hjallastefnan hafa undirritað samkomulag um áherslur uppbyggingar skólasamfélags Hjallastefnunnar á Vífilsstöðum. Í tilkynningu kemur fram að Hjallastefnan reki nú tvo leikskóla á Vífilsstöðum, annars vegar Hnoðraholt og hins vegar Litlu-Ása. Litlu-Ásar fá í breytingunum nýtt nafn og mun framvegis starfa undir heitinu Vífilsholt. Hjallastefnan rekur auk þess í Garðabæ Barnaskóla Hjallastefnunnar. Samkomulagið gerir ráð fyrir áframhaldandi starfsemi þessara skóla á svæðinu og að hún geti vaxið frekar. Samkvæmt tilkynningu felur samningurinn annars vegar í sér að við áframhaldandi skipulagsvinnu á Vífilsstöðum mun Garðabær gæta þess að nægt rými verði tryggt fyrir starfsemi Hjallastefnunnar á svæðinu. Hins vegar er kveðið á um að Garðabær og Hjallastefnan muni í sameiningu undirbúa stækkun Vífilsholts. Framkvæmdum lýkur 2027 Garðabær mun annast framkvæmdir við stækkunina sem áætlað er að ljúki í ágúst 2027. Með framkvæmdunum verður leikskólaplássum fjölgað og er gert ráð fyrir að Vífilsholt verði að minnsta kosti 80 barna leikskóli að þeim loknum en þar eru tæplega 50 börn í dag. „Báðir aðilar eru sammála um mikilvægi samstarfs um rekstur skólastarfs á svæðinu og því er lykilatriði að tryggja rými til framtíðar," segir Almar Guðmundsson bæjarstjóri Garðabæjar í tilkynningu. „Með þessum samningi erum við bæði að skjóta sterkari rótum undir skólastarf á svæðinu og um leið að skapa aukið rými fyrir börn sem munu flytjast á ný íbúðasvæði í nágrenninu. Samstarfið við Hjallastefnuna hér í Garðabæ í gegnum árin hefur verið farsælt og til fyrirmyndar. Það er ljóslifandi dæmi um það hvernig sveitarfélög og sjálfstætt starfandi aðilar geta átt í blómlegu og uppbyggilegu samstarfi sem skilar sér til íbúa í auknum gæðum, fjölbreytni og hagkvæmni." Í fréttinni kom fyrst fram að sameina ætti leikskólana tvo undir nafni Vífilsholts en það er ekki rétt. Litlu-Ásar fá nýtt nafn. Lagfært klukkan 14:35 þann 25.3.2026.