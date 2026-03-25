Samfélagsskjöldurinn þarf að víkja af Wembley fyrir The Weeknd Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 25. mars 2026 15:02 The Weeknd spilar á fimm tónleikum á Wembley í ágúst. vísir/getty Leikurinn um Samfélagsskjöldinn fer ekki fram á Wembley síðsumars eins og venjan er. Búið er að bóka þjóðarleikvang Englendinga undir tónleika með The Weeknd. Kanadíski tónlistarmaðurinn spilar á fimm tónleikum á Wembley dagana 14.-19. ágúst. Ekki verður því hægt að spila leikinn um Samfélagsskjöldinn, þar sem Englands- og bikarmeistarar síðasta tímabils eigast við, á Wembley. Þess í stað mun leikurinn fara fram á The Principality leikvanginum í Cardiff. Leikurinn um Samfélagsskjöldinn var spilaður þar á árunum 2001-06 þegar verið var að reisa nýjan Wembley. Leikurinn um Samfélagsskjöldinn var færður á Villa Park 2020 vegna Ólympíuleikanna og 2022 var leikurinn spilaður á King Power leikvanginum í Leicester vegna úrslitaleik Evrópumóts kvenna í fótbolta. Mikið framboð verður af tónleikum á Wembley í sumar. Auk The Weeknd munu Harry Styles, Bruno Mars, My Chemical Romance og Bon Jovi spila á þjóðarleikvangi Englendinga.