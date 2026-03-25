Enski boltinn

Samfélagsskjöldurinn þarf að víkja af Wembley fyrir The Weeknd

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
The Weeknd spilar á fimm tónleikum á Wembley í ágúst. vísir/getty

Leikurinn um Samfélagsskjöldinn fer ekki fram á Wembley síðsumars eins og venjan er. Búið er að bóka þjóðarleikvang Englendinga undir tónleika með The Weeknd.

Kanadíski tónlistarmaðurinn spilar á fimm tónleikum á Wembley dagana 14.-19. ágúst.

Ekki verður því hægt að spila leikinn um Samfélagsskjöldinn, þar sem Englands- og bikarmeistarar síðasta tímabils eigast við, á Wembley.

Þess í stað mun leikurinn fara fram á The Principality leikvanginum í Cardiff. Leikurinn um Samfélagsskjöldinn var spilaður þar á árunum 2001-06 þegar verið var að reisa nýjan Wembley.

Leikurinn um Samfélagsskjöldinn var færður á Villa Park 2020 vegna Ólympíuleikanna og 2022 var leikurinn spilaður á King Power leikvanginum í Leicester vegna úrslitaleik Evrópumóts kvenna í fótbolta.

Mikið framboð verður af tónleikum á Wembley í sumar. Auk The Weeknd munu Harry Styles, Bruno Mars, My Chemical Romance og Bon Jovi spila á þjóðarleikvangi Englendinga.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið