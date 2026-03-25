Jamie Carragher segir að einungis Thierry Henry sé betri en Mohamed Salah af þeim erlendu sóknarmönnum sem hafa spilað í ensku úrvalsdeildinni.
Í gær var greint frá því að Salah myndi yfirgefa Liverpool eftir tímabilið, ári áður en samningur hans við félagið rennur út. Salah hefur leikið með Liverpool síðan 2017 og er þriðji markahæsti leikmaður í sögu félagsins.
„Í úrvalsflokki erlendra sóknarmanna sem hafa spilað í ensku úrvalsdeildinni er Thierry Henry sá eini sem toppar framlag og stöðugleika Salahs,“ sagði Carragher.
„Margir munu eflaust tala fyrir mönnum eins og Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp eða Eric Cantona. En enginn þeirra skilaði viðlíka tölum, tímabil eftir tímabil, og Egyptinn.“
Carragher segir að Salah standi Ronaldo framar þegar einungis afrek þeirra í ensku úrvalsdeildinni séu vegin og metin.
Salah hefur tvisvar sinnum orðið Englandsmeistari með Liverpool og auk þess unnið Meistaradeild Evrópu, ensku bikarkeppnina og enska deildabikarinn.