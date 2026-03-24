Salah yfirgefur Liverpool eftir tímabilið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. mars 2026 18:49 Mohamed Salah er að spila sitt síðasta tímabil með Liverpool, Getty/Liverpool FC Þetta tímabil verður það síðasta hjá Mohamed Salah hjá Liverpool. Þetta staðfesta stórstjarnan og enska félagið á samfélagsmiðlum. Fréttirnar staðfestir félagið á X eins og sjá má hér fyrir neðan. Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️— Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026 „Tíminn til að fagna arfleifð hans og afrekum að fullu kemur síðar á þessu ári, þegar hann kveður Anfield," skrifar félagið. Egyptinn kom til Liverpool frá Roma árið 2017 og hefur síðan orðið þriðji markahæsti leikmaður félagsins í sögunni með 255 mörk í 435 leikjum. Þessi 33 ára gamli leikmaður yfirgefur félagið með meðal annars tvo enska meistaratitla, einn Meistaradeildarbikar og einn sigur í enska bikarnum. Fréttin kemur í kjölfar tímabils þar sem Salah hefur setið óvenjumikið á bekknum. Hann hefur einnig gagnrýnt þjálfarann Arne Slot harðlega. „Hæ öll. Því miður er dagurinn kominn, þetta er fyrri hluti kveðju minnar. Ég vil byrja á því að segja að ég hefði aldrei getað ímyndað mér hversu mikilvægt þetta félag og þessi borg yrðu fyrir líf mitt," segir Egyptinn á Instagram-síðu sinni. Hann heldur áfram:, „Þið gáfuð mér bestu stundir lífs míns. Ég mun alltaf vera einn af ykkur og þetta félag mun alltaf vera hluti af lífi mínu. Vegna ykkar mun ég „Never walk alone""