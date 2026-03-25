Stuðningsmanni Manchester United hefur verið vísað úr sæti sem fjölskylda hans hefur haft í næstum áttatíu ár á Old Trafford-leikvanginum til að rýma fyrir svokölluðum VIP-gestum sem greiða þrjú hundruð pund á mann.
Tony Riley, en tengdafaðir hans lék með United undir stjórn Matt Busby, er einn af ellefu hundruð stuðningsmönnum sem neyðast til að færa sig vegna áætlana um auknar tekjur undir stjórn Jim Ratcliffe. Sætunum verður endurúthlutað frá og með næsta tímabili.
„Okkur finnst þetta óréttlæti, ekki bara fyrir okkur heldur alla hina líka,“ segir þessi 76 ára maður í viðtali við Guardian en fjölskylda hans hefur notað sætið óslitið síðan árið 1949.
Fyrir 315 pund á mann verður VIP-gestum boðið upp á „nokkur af bestu sætum vallarins“ – og þriggja rétta máltíð á veitingastaðnum Lucky Cat, sem er í eigu Gordon Ramsay, á þeim stað þar sem Riley og fjölskylda hans hafa setið. 315 pund eru meira en 52 þúsund íslenskar krónur.
Þrátt fyrir að nafn hans sé grafið í sætið óttaðist Riley að þessi flutningur væri í vændum þegar nágrannahópi sex hundruð stuðningsmanna var hent út á síðasta ári fyrir það sem hann kallaði „rækjusamlokuliðið“ – ástríðulausu fyrirtækjagestina sem Roy Keane gagnrýndi harðlega árið 2000.
„Þeir eyða meiri tíma í að taka sjálfsmyndir en nokkuð annað. Þetta eru ekki harðkjarnastuðningsmenn,“ segir Riley.
Stuðningsmannasamtök Manchester United (Manchester United Supporters Trust) hafa sagt að þau hafi alltaf verið á móti nauðungarflutningum stuðningsmanna og að „það sé sérstaklega nístandi að vera fluttur til fyrir enn fleiri fyrirtækjasæti“.
Talsmaður samtakanna sagði það „mikið áhyggjuefni“ að fjölskyldur og stærri hópar gætu tvístrast við flutningana og hvatti félagið til að vinna með þeim sem verða fyrir áhrifum.
Einnig eru áhyggjur af því að með því að afhenda þessum svokölluðu VIP-gestum um tólf hundruð miða á hverju ári þurfi þeir sem eru á biðlista eftir ársmiða, og hafa greitt hundrað punda innborgun, að bíða enn lengur eftir sæti.
Félagið hefur brugðist við og segist skuldbundið til að halda fjölskyldum og hópum saman við flutningana sem það viðurkenndi að væru óþægilegir og gætu haft tilfinningaleg áhrif á stuðningsmenn.