Strákarnir í Sunnudagsmessunni fengu skemmtilegt verkefni í síðasta þætti. Þar áttu þeir að giska á hvaða leikmenn vantaði í lið Arsenal og Chelsea í úrslitaleik ensku bikarkeppninnar 2020. Kjartan Atli Kjartansson reyndi að koma sérfræðingum þáttarins á bragðið með mislangsóttum vísbendingum.
„Ég er enginn límheili,“ sagði Albert Brynjar Ingason þegar Kjartan Atli tilkynnti þeim Aroni Jóhannssyni hvaða verkefni biði þeirra.
Albert átti að giska á hvaða þrjá leikmenn vantaði í byrjunarlið Chelsea í bikarúrslitaleiknum fyrir sex árum.
Einn miðvörð vantaði í byrjunarlið Chelsea og Kjartan Atli freistaði þess að kveikja á peru sérfræðinganna með skemmtilegri vísbendingu.
„Þeir Pétur Jóhann eru tengdir við sama dýrið. Annar á mjög neikvæðan hátt,“ sagði Kjartan Atli.
„Er þetta Kurt Zouma?“ spurði Albert og hitti þar naglann á höfuðið. Fyrir fjórum árum þurfti Zouma að sinna samfélagsþjónustu eftir að hafa viðurkennt illa meðferð á köttunum sínum.
Pétur Jóhann er hins vegar þekktur fyrir að herma skemmtilega eftir köttum.
Þeir Albert og Aron fundu á endanum mennina sex sem vantaði í byrjunarliðin í bikarúrslitaleiknum 2020 en Kjartan Atli var duglegur að gefa þeim vísbendingar.
Innslagið úr Messunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.
Albert Brynjar Ingason stakk upp á óvæntu nafni aðspurður hver ætti að taka við Tottenham í þeirri erfiðu stöðu sem liðið er í.
Þeir voru vægast sagt ósammála, framherjarnir Aron Jóhannsson og Albert Brynjar Ingason, þegar talið barst að dæmdum og ekki dæmdum vítum í leik Bournemouth og Manchester United.