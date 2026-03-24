„Þeir Pétur Jóhann eru tengdir við sama dýrið en annar á mjög nei­kvæðan hátt“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Albert Brynjar Ingason átti að finna þá þrjá leikmenn sem vantaði í byrjunarlið Chelsea í bikarúrslitaleiknum gegn Arsenal 2020.
Albert Brynjar Ingason átti að finna þá þrjá leikmenn sem vantaði í byrjunarlið Chelsea í bikarúrslitaleiknum gegn Arsenal 2020. sýn sport

Strákarnir í Sunnudagsmessunni fengu skemmtilegt verkefni í síðasta þætti. Þar áttu þeir að giska á hvaða leikmenn vantaði í lið Arsenal og Chelsea í úrslitaleik ensku bikarkeppninnar 2020. Kjartan Atli Kjartansson reyndi að koma sérfræðingum þáttarins á bragðið með mislangsóttum vísbendingum.

„Ég er enginn límheili,“ sagði Albert Brynjar Ingason þegar Kjartan Atli tilkynnti þeim Aroni Jóhannssyni hvaða verkefni biði þeirra.

Albert átti að giska á hvaða þrjá leikmenn vantaði í byrjunarlið Chelsea í bikarúrslitaleiknum fyrir sex árum.

Einn miðvörð vantaði í byrjunarlið Chelsea og Kjartan Atli freistaði þess að kveikja á peru sérfræðinganna með skemmtilegri vísbendingu.

„Þeir Pétur Jóhann eru tengdir við sama dýrið. Annar á mjög neikvæðan hátt,“ sagði Kjartan Atli.

„Er þetta Kurt Zouma?“ spurði Albert og hitti þar naglann á höfuðið. Fyrir fjórum árum þurfti Zouma að sinna samfélagsþjónustu eftir að hafa viðurkennt illa meðferð á köttunum sínum.

Pétur Jóhann er hins vegar þekktur fyrir að herma skemmtilega eftir köttum.

Þeir Albert og Aron fundu á endanum mennina sex sem vantaði í byrjunarliðin í bikarúrslitaleiknum 2020 en Kjartan Atli var duglegur að gefa þeim vísbendingar.

