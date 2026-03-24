„Það var eins og um „góðgerðarskiptingu“ væri að ræða þegar Phil Foden kom inn á í uppbótartíma í úrslitaleik Manchester City og Arsenal í deildabikarnum,“ segir Wayne Rooney, fyrrverandi fyrirliði enska landsliðsins.
Þegar City var að landa 2-0 sigri á Wembley-leikvanginum á sunnudaginn skipti Pep Guardiola, stjóri liðsins, Foden inn á fyrir Rayan Cherki á 90. mínútu.
Frakkinn Cherki, Antoine Semenyo sem keyptur var í janúar, og Savinho hafa allir verið teknir fram yfir Foden í síðustu leikjum og hefur Englendingurinn aðeins byrjað fjóra af síðustu þrettán leikjum City í öllum keppnum.
Hinn 25 ára gamli leikmaður hefur einnig ekki skorað í síðustu tuttugu leikjum sínum, allt frá 14. desember, en þá hafði hann verið í ágætis formi og skorað sex mörk í fimm leikjum.
Foden’s son Ronnie with Liam and Noel Gallagher today at Wembley. 😁🩵 #ManCity pic.twitter.com/wVwSuh4Vta— City HQ (@City_hq) March 22, 2026
Foden’s son Ronnie with Liam and Noel Gallagher today at Wembley. 😁🩵 #ManCity pic.twitter.com/wVwSuh4Vta
Foden hefur nú unnið átján bikara síðan hann braust inn í aðalliðið hjá Manchester City sem unglingur og var valinn í stækkaðan hóp enska landsliðsins fyrir komandi vináttuleiki gegn Úrúgvæ og Japan.
Það eru samt spurningamerki um hvort hann komist í lokahópinn fyrir heimsmeistaramótið í sumar en hann kom ekki við sögu í síðari leik sextán liða úrslita Meistaradeildarinnar gegn Real Madrid í síðustu viku, þar sem City tapaði 5-1 samanlagt.
Í þættinum Wayne Rooney Show á BBC sagði fyrrverandi framherji Manchester United: „Mér fannst þetta sorglegt fyrir hann en ekki sorglegt vegna þess að hann er að koma inn á í bikarúrslitaleik,“
„Það var leikur fyrir nokkrum dögum þar sem hann komst ekki einu sinni inn á völlinn. Ef þetta hefði verið Max Dowman sem kæmi inn á í lokin, þá hefði maður hugsað að þetta væri góð reynsla. En að sjá Phil Foden koma inn á í bikarúrslitaleik, það var eins og um góðgerðarskiptingu væri að ræða til að koma honum inn á völlinn,“ sagði Rooney.
„Ég veit ekki hvað hefur gerst, hann er frábær leikmaður. Það er skrítið að hann komist ekki nálægt liðinu. Það er eins og eitthvað hafi gengið á þarna,“ sagði Rooney.
„Mér fannst Foden vera í góðu formi en allt í einu höfum við ekki séð hann fá neinar mínútur. Í fyrsta lagi verður hann ánægður með að þeir hafi unnið bikarinn en frá eigingjörnu sjónarhorni hefði hann viljað vera þarna úti og hafa áhrif. Þetta verður erfitt fyrir hann,“ sagði Rooney.
— BBC Sport (@BBCSport) March 23, 2026
Listen to The Wayne Rooney Show on BBC Sounds - https://t.co/KskI5jph6m