Robert S. Mueller, sem stýrði bandarísku alríkislögreglunni í tólf ár og starfaði sem sérstakur saksóknari hjá dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna, er látinn. Hann varð 81 árs.
New York Times greinir frá andláti Mueller og gerir ævi hans og störfum ítarleg skil. Hann lést í gær en dánarorsök hefur enn ekki verið tilgreind.
Mueller hóf störf sem forstjóri alríkislögreglunnar viku fyrir árásirnar á tvíburaturnana 11. september 2001. Hann stóð fyrir miklum skipulagsbreytingum innan FBI sem sneru að því að nútímavæða stofnunina. Mueller gegndi embættinu í tólf ár.
Mueller verður þó best minnst vegna starfa hans sem sérstakur saksóknari hjá dómsmálaráðuneytinu. Hann var skipaður í embættið í maí 2017 í tengslum við hina svokölluðu Rússarannsókn, sem sneri að meintum afskiptum Rússa af kosningabaráttu Donalds Trump sem áttu að hafa gefið honum undir fótinn í forsetakosningunum 2016.
Athygli vakti að meðan á rannsókninni stóð lét Mueller lítið fyrir sér fara, blés ekki til blaðamannafunda og kom hvergi fram opinberlega. Hann mætti miklu mótlæti frá Trump og stuðningsmönnum hans sem líktu rannsókninni við nornaveiðar en Trump fagnaði andláti hans á samfélagsmiðlum.
„Robert Mueller er látinn. Gott, ég gleðst yfir því. [...]. Hann getur þá ekki sært saklaust fólk lengur,“ sagði Bandaríkjaforseti í samfélagsmiðlafærslu.
Rússarannsókn Mueller lauk í apríl 2019 þegar hann sendi frá sér tæplega 500 blaðsíðna skýrslu um samskipti kosningamaskínu Trump og Rússlands. Samkvæmt henni fékkst ekki ráðið að um ólögmætt samsæri hefði verið að ræða. Þá kom fram að Trump hefði ítrekað beitt sér fyrir því að rannsóknin yrði stöðvuð og gert tilraunir til að skaða hana.
Þá var ekki tekin afstaða til þess hvort Donald Trump hefði í kosningabaráttunni brotið lög, að hluta til vegna þeirrar stefnu ráðuneytisins að banna ákærur á hendur sitjandi forseta. Eftirfarandi kom þó fram í skýrslunni um sök Trump:
„Ef við værum alveg sannfærð, eftir ítarlega rannsókn, um að forsetinn hefði bersýnilega ekki brotið nein lög, myndum við lýsa því yfir. Út frá þeim staðreyndum sem liggja fyrir og þeim lögum sem gilda er sú niðurstaða ótæk.“
Áður en Mueller gekk til liðs við FBI lauk hann háskólaprófi frá Princeton-háskóla og meistaragráðu í alþjóðasamskiptum frá New York-háskóla. Hann var landgönguliði í þrjú ár í Víetnamstríðinu og hlaut viðurkenningar fyrir. Eftir ár hans í Bandaríkjaher lauk hann lögfræðiprófi frá háskólanum í Virginíu. Hann starfaði sem héraðs- og ríkissaksóknari og hjá háttsettum lögmannastofum.
