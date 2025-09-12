Erlent

Öllum sem geri lítið úr morðinu „verði refsað“

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Pete Hegseth er varnarmálaráðherra Bandaríkjanna og verðandi stríðsmálaráðherra.
Pete Hegseth varnarmálaráðherra, og verðandi stríðsmálaráðherra, Bandaríkjanna hefur fyrirskipað ráðuneytinu að kemba samfélagsmiðla starfsfólks í leit að „óviðeigandi ummælum“ varðandi morðið á áhrifavaldinum öfgafulla Charlie Kirk.

Samkvæmt umfjöllun NBC vestanhafs kveða fyrirmæli Hegseth á um að finna skuli alla starfsmenn varnarmálaráðuneytisin sem gert hafa lítið úr morðinu á Kirk, eða það afsakað, verði fundnir svo þeim geti verið „refsað.“ Þegar hafi mörgum starfsmönnum verið sagt upp vegna slíkra færslna, samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu.

Í svari ráðuneytisins við fyrirspurn NBC kemur fram að fyrirmæli stríðsmálaráðherrans nái einnig til „annarra sem tengjast varnarmálaráðuneytinu,“ án þess að það sé skýrt nánar. Ekki liggur fyrir hve mörgum hefur verið sagt upp eða refsað fyrir samfélagsmiðlafærslur.

Hegseth sjálfur og undirmenn hans í varnarmálaráðuneytinu hafa farið mikinn á samfélagsmiðlum frá því á miðvikudag og brýnt fyrir bandarísku þjóðinni að tilkynna alla starfsmenn sem tjá ranga skoðun, sem lætur í ljós óvild í garð Kirk eða samúðarleysi, tafarlaust til varnarmálaráðuneytisins. Óljóst er hvað ráðherrann hyggst athafast með slíkan lista af fólki.

„Við fylgjumst mjög náið með öllum þessum og munum bregðast við án tafar. Algjörlega óásættanlegt,“ skrifaði Hegseth á samfélagsmiðlum í gærkvöld.

Færsla ráðherrans var svar við færslu talsmanns varnarmálaráðuneytisins þar sem sá síðarnefndi sagði það óásættanlegt að borgarar sem starfi hjá stríðsmálaráðuneytinu fagni eða geri lítið úr morði á samborgara.

NBC greinir frá því að fjöldinn allur af fólki hafi hlýtt á kall ráðherrans og hafi undir eins hafist handa við að finna hermenn og starfsfólk ráðuneytisins og vekja athygli á færslum þeirra. Færslunum hefur verið safnað saman undir myllumerkinu Róttæklingar innan raðanna (#Revolutionariesintheranks).

